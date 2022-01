40 giovani da seguire nel 2022 – Quarta parte

Un attaccante dribblomane di nemmeno 18 anni, che gioca ancora in Paraguay, ma di cui già si parla dall’altra parte del mondo – verrebbe da dire: cosa potrebbe mai andare storto? Julio Enciso ha le orecchie a sventola, i capelli fini e lo sguardo da bambino, ma quando lo si vede giocare è impossibile non pensare al “Kun” Agüero. Non parliamo di talento, ovviamente, ma a quel modo tutto sudamericano di tenere il pallone tra le gambe, di farlo ballare tra un piede e l’altro mentre il bacino oscilla attratto dalla gravità a protezione delle sue danze. Enciso non è ancora una prima punta (come non lo era nemmeno Aguero all’inizio d’altra parte), ma nemmeno del tutto una seconda punta o un’ala: alla fine non è ancora maggiorenne, perché lo volete rinchiudere già in un ruolo definito? Forse perché il suo percorso ha già i connotati cristologici della predestinazione: in Paraguay di lui si parlava quando ancora aveva 11 anni e giocava tra le strade di terra arancione della sua Caaguazú, ed è da quando ne ha 15 che i suoi allenatori lo considerano un fenomeno totale. Il suo 2021 è stato spumeggiante, se consideriamo che è il primo in cui è davvero titolare nella sua squadra, il Club Libertad di Asuncion: 5 assist e soprattutto 8 gol, tra campionato, Copa Sudamericana e Libertadores (quest’ultimo però nella sconfitta per 4-1 contro l’Atletico Nacional). Eppure il gol non sembra essere la cosa che rende speciale Enciso, il cui talento gravita e penso graviterà sempre nella zona del pallone, intorno al fulcro del gioco.



Enciso non è particolarmente veloce, non lo sembra nemmeno nel campionato paraguaiano e questo non può che sollevare qualche inquietudine sul suo futuro: come farà se e quando sbarcherà in Europa, anche in campionati più compassati come la Liga o la Serie A? la sua sensibilità con il pallone è però da primo della classe: Enciso la tocca con l’erotismo dei trequartisti argentini, soprattutto con il destro, che utilizza in tutte le sue parti – la suola per attirare l’avversario, l’esterno per liberarsene, l’interno per fintare un tiro o trovare il compagno dentro l’area con un lob che assomiglia a un arcobaleno. Forse la cosa che più può far sperare di continuare a sentirne parlare in futuro è la quantità di cose che sa fare sulla trequarti: Enciso è un giocatore che ama partire da lontano per puntare l’avversario e dribblarlo, ma anche un ottimo creatore di gioco; sa associarsi fuori dall’area ma anche entrarci con movimenti da vera prima punta. E in tutto questo sembra avere anche ottime doti realizzative. Il suo 2022 sarà solo il primo dei molti anni in cui ci chiederemo: dove può arrivare nei prossimi 365 giorni? O almeno lo spero per lui: significherebbe che il suo talento non sarà rimasto solo una speranza.