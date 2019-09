Un bilancio di fine calciomercato

La campagna estiva della Juventus si è fermata sul più bello. Una volta raggiunti i principali obiettivi in tempi rapidi, dopo la chiusura dell’affare de Ligt l’obiettivo societario era necessariamente quello di vendere per sfoltire la rosa extralarge, diminuire il rosso di bilancio e mettere fieno in cascina per un ultimo colpo in attacco. Niente di tutto questo però è successo.

La chiave di volta in negativo (quantomeno dal punto di vista economico) del mercato bianconero è stata la missione inglese dei primi di agosto, che ha consentito di ottenere buone plusvalenze con lo scambio Cancelo-Danilo e l’uscita di Kean ma ha fallito nel tentativo di vendere Dybala, la cui cessione quasi da sola avrebbe sistemato i conti e permesso ai bianconeri di avere un “numero 9” (Lukaku o Icardi a seconda degli scenari di mercato) che invece rimarrà per il secondo anno consecutivo non assegnato.

La mancata chiusura dell’affare con il Manchester United ha comportato anche la permanenza di Mandzukic, altro “esubero” che sarebbe stato utile vendere per fare cassa. Con il passare delle settimane, inoltre, Khedira e Matuidi hanno scalato velocemente le gerarchie di Sarri diventando titolari. Una scelta che ha trasformato in “esubero” a centrocampo Emre Can, che però non è stato possibile vendere. È arrivato poi l’infortunio di Chiellini, che ha impedito anche di incassare qualche denaro dalla cessione last minute di Rugani probabilmente allo Zenit San Pietroburgo.

In virtù di tutto questo, e del fatto che il bilancio 2019/20 da stime Exor dovrebbe risultare in passivo di 39,3 milioni contro i poco più di 30 previsti, in mancanza di aumenti di altri ricavi o di una Champions League che vada oltre i quarti di finale, la Juventus fra gennaio e giugno dovrà incamerare circa 130 milioni di plusvalenze per evitare un aumento di capitale che a Torino non si vede dal 2011 per volontà di Exor. Meno problematico il quadro relativamente al Fair Play Finanziario, perché anche in caso di elevato passivo i bianconeri potranno sfruttare il punto del regolamento che prevede di poter coprire lo sforamento del triennio con eventuali attivi incassati nei due anni precedenti (stagioni 2015/16 e 2016/17), attivi che al netto dei costi virtuosi hanno toccato quota 100 milioni.