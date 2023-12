Cosa regaleremo a Natale, quarta parte

Come una pietra che rotola, Natale è sempre più vicino. Domani è il 17 dicembre, dopodomani è praticamente il 24 sera a mezzanotte. Fare regali è diventato sempre più difficile, bisogna trovarne uno o più di uno, prima di tutto, fare il calcolo delle spedizioni se volete comprarlo online, oppure sperare che esistano ancora i negozi veri e che vendano oggetti veri, cosa di cui ormai non siamo più sicuri. Se anche fosse, arrivarci ormai è impossibile: siete fregati. Come arginare questo universo di ansia da regalo, che poi non è altro che la forma più subdola del capitalismo, quella che si aggrappa alle nostre emozioni, al nostro volere bene alle persone? Con l’abbonamento a Ultimo Uomo, certamente: 12 mesi in cui renderete qualcuno partecipe del nostro progetto, non solo sostenendo il nostro lavoro, ma anche ricevendo in cambio articoli, podcast e newsletter dedicate.

Se però volete aggiungere altro, o avete già regalato abbastanza abbonamenti da essere un mastro di abbonamenti, ecco qualche altra idea di regali, a tema sportivo ovviamente.

P.s.: Per alcuni dei prodotti linkati (non tutti) abbiamo una affiliazione, cioè otteniamo una piccola quota di ricavi (il prezzo per voi rimane lo stesso).

P.s.s.: Qui trovare la prima parte, qui la seconda e pure la terza, se cercate altre idee per completare i regali di Natale.



I due libri pubblicati da Ultimo Uomo con Einaudi

Sono La Caduta dei Campioni e Rivali. Nel primo raccontiamo le storie di talenti che, per un motivo o per un altro, non si sono dimostrati fino in fondo all’altezza (c’è Adriano, Cassano, ma anche Bargnani, Meilutyte, Marat Safin); nel secondo invece ci sono le grandi rivalità sportive (da Pelé e Maradona a Bryant e Jordan, da Borg e McEnroe a Muhammad Ali e Joe Frazier). Gli autori sono i nostri autori, lo stile è il nostro stile: insomma, se conoscete Ultimo Uomo non dobbiamo dirvi altro.

Una maglia per chi pensa spesso all’Impero Romano

La Boreale è una squadra di Roma Nord, gioca in Eccellenza, e quest’anno sulla maglia ci ha messo il dipinto La battaglia di Ponte Milvio (scuola di Raffaello Sanzio). Questa battaglia fu combattuta nel 312 fra l’imperatore Costantino I e Massenzio, in palio il controllo dell’Impero romano. Come fini? Massenzio morì annegato nel Tevere, il suo corpo fu estratto dal fiume e decapitato. Il giorno successivo la sua testa fu fatta sfilare per le strade di Roma come trofeo.

Drazen Petrovic, il primo uomo sulla luna

Dražen Petrović è stato l’ossessione, la bellezza, il basket. La sua storia è una storia di vittorie, fallimenti, riscatto, amicizia, guerra e morte: una storia del novecento. La racconta Lorenzo Iervolino, in un libro che non potrà che far contento il vostro caro appassionato di basket.

Football Manager 2024

L’unico gioco che, in qualche caso, può far diventare chi ci gioca un vero allenatore. Qui c’è la versione per Playstation, qui quella per PC con il codice, qui invece direttamente su Steam.

La maglia dell’Arsenal femminile

Con questa maglia l’Arsenal femminile ha fatto la doppietta campionato e FA Cup. È la seconda della stagione 2007/08 ed è bella come quasi tutte le maglie dell’Arsenal.

Un libro su Messi

Un anno fa Messi completava il calcio e la sua storia in questo libro l’ha raccontata Fabrizio Gabrielli, uno degli autori storici di Ultimo Uomo e fine conoscitore del Sudamerica. Insomma, se volete leggere la storia di uno dei più grandi sportivi di sempre, questo è il libro da comprare o regalare.

Il gioco da tavola “Tira i rigori”

Nino non aver paura di tirare un calcio di rigore, anche perché è solo un gioco da tavola per bambini (divertente e istruttivo) (se considerate i calci di rigore come “istruzione”) (dovreste).

La maglia dei Phoenix Coyotes

Un coyote che gioca a hockey, non credo serva altro per convincervi.

Le civette impossibili

Brian Phillips è uno degli scrittori più geniali usciti da quel progetto geniale che era Grantland. In questo libro trovate alcuni dei suoi migliori reportage di viaggio. Alcuni sono a tema sportivo, almeno vagamente, ma altri no. Comunque non è importante: è la sua scrittura che brilla in queste pagine tra viaggi in Alaska, tornei di Sumo e la famiglia reale.

Un Brunello di Montalcino che si chiama Spalletti

Non c’è connessione con il CT della Nazionale, ma la bottiglia sembra bella e la vendemmia è quella del 1980 (non ci avventureremo in considerazioni sul vino).

Una maglia che è anche un giornale

È la terza maglia del Club Leon, ma non è davvero importante. Piuttosto è il regalo ironico perfetto per il vostro amico che ama i giornali (se esistono ancora) o le maglie brutte o entrambe le cose.

Un pallone vintage, di quelli marroni con le cuciture

Perfetto per arredare il vostro ufficio, o un soggiorno particolarmente a tema calcio. Ci potete anche giocare e vi sembrerà di giocare Uruguay-Argentina, finale del Mondiale 1930.

Il kit della Real Sociedad 2015/16 per bambini (a un prezzo molto basso)

Se volete che vostro figlio cresca come un indipendentista basco o sognando di diventare Xabi Prieto.

Un porta sci

Avete mai pensato a come portano gli sci i vostri amici in fissa con lo sci? Beh: con un porta sci.

Un plaid della As Roma

Perché anche sul divano, davanti a Netflix e con un té in mano non bisogna scordarsi che prima di tutto c’è il tifo.

Una bellissima maglia della Thailandia

Alcune maglie sono semplicemente belle maglie. La Thailandia, sul cui valore sportivo – ci scuserete – non siamo molto preparati. Ha fatto tutto un lavoro di rebranding delle proprie maglie che merita di essere visto, qui trovate le altre.

Un libro di foto sul baseball

Per chi ama i libri da tavolo, quelli spessi e pieni di foto. Qui c’è tutto il meglio, a livello fotografico, sul “America’s pastime”. Il baseball come epopea americana raccontato da foto in bianco e nero, facce dure, divise sporche.

Una vecchia maglia del Palmeiras

Anno 1995, sponsor Parmalat, immagini del calcio sudamericano che ci arrivavano sgranate su TMC. Endick, nuovo fenomeno che ha trascinato il Palmeiras alla vittoria del titolo 2023, sarebbe nato solo 11 anni dopo.

Un set per il Backgammon

Questo è a poco prezzo, per il vostro amico fissato con tutti i giochi, che magari vuole chiudersi con qualcosa di nuovo e appassionante. Ma c’è anche questa tavola lavorata a mano, in vero legno pregiato, che vi costerà un occhio della testa ma con cui farete un figurone rendendo il vostro salone – o quello di qualcun altro – un grande protagonista del novecento.

Un libro sui cammini in Italia

Per un 2024 pieno di passi in mezzo alla natura.

Una maglia di Beckham

Se avete visto il documentario, probabilmente vi attira.