Cosa regaleremo a Natale, parte terza

P.s.: Per alcuni dei prodotti linkati (non tutti) abbiamo una affiliazione, cioè otteniamo una piccola quota di ricavi (il prezzo per voi rimane lo stesso).

P.s.s.: Qui trovare la prima parte e qui la seconda, se cercate altre idee per completare i regali di Natale.

Sangue al Garden. La storia dei New York Knicks degli anni Novanta

Se avete un amico che negli anni ’90 seguiva la NBA ma poi ha smesso “perché quelli di oggi non si menano più come una volta”, è uscita la traduzione di Blood In The Garden, imperdibile libro del giornalista Chris Herring sugli iconici New York Knicks di quella decade. Così può rivivere i bei tempi in cui si picchiava senza un domani.

Il marchio Umbro

Se voi o il vostro amico state in fissa con lo stile british di Umbro, qui trovate tutto: dallo smanicato del Bournemouth alla maglia a maniche lunghe della nazionale di El Salvador. Dalla tuta del West Ham a questa bellissima maglia dell’Etiopia.

Il marsupio dell’Atalanta



Per andare uomo su uomo pure in vacanza.

Ultrà. Le sottoculture giovanili negli stadi d’Europa

Se conoscete qualcuno a cui interessa/incuriosce la cultura ultras e magari vuole sapere qualcosa di più questo sulla sua origine e sulle ragioni sociali che ci sono sotto, Valerio Marchi è ancora oggi (più di quindici anni dopo la sua scomparsa) uno degli autori di riferimento e questo libro agile e svelto è un classico sempre attuale.

La terza maglia del Lione

Per essere i più colorati del calciotto.

Palla Reflex

Una pallina da legarsi alla testa e prendere a pugni. Per chi arriva a Natale stressato o con un incontro in programma dopo le feste.

Afferrare un’ombra. Vita di Jim Thorpe

Jim Thorpe è stato uno dei più grandi atleti di sempre: campione olimpico di pentathlon e decathlon, professionista nel baseball e nel football americano CONTEMPORANEAMENTE. Ma era anche un nativo, inviso alle istituzioni sportive americane, e la sua storia racconta di un periodo storico, quello dell’inizio del secolo scorso, al tempo stesso lontanissimo e vicinissimo, con molti temi e questioni che ci portiamo ancora dietro. Il libro è scritto con lo stile inconfondibile di Tommaso Giagni, uno degli autori che da più tempo collabora con Ultimo Uomo.

Una maglia del Bodo/Glimt 2007/08

Per il vostro amico che sta in fissa con il giovedì sera.

Una coppia di polsini

I polsini da tennis sono uno di quegli oggetti che rendono immediatamente più elegante e armonico chi li usa. Non possiamo promettervi che vi faranno diventare un tennista dai gesti bianchi, ma vi faranno sembrare che lo siete.

Quando vi ucciderete, maestro?

Antonio Franchini è uno degli editor più importanti della letteratura italiana degli ultimi anni (è l’editor che ha scoperto Saviano, per dire). Ma è anche un appassionato praticante di arti marziali. In questo libro fonde le due cose, passando dalla scrittura alle botte, dall’eleganza della penna alla concretezza del sudore.

Un neon del logo dei Boston Celtics

Per il vostro amico che sta proprio in fissa, ma in fissa vera, con il Pride.

Parrucca Arancione

Per chi vuole mostrare il suo sostegno a Sinner da chilometri di distanza e magari rubare un’inquadratura da un game e l’altro.

I DVD di Space Jam 2 a un prezzo stracciato

Il film con LeBron James è già entrato nella sua fase ironica.

Dorian Yates. Il potere dell’ombra

Un bodybuilder inglese degli anni ‘90, cresciuto tra le fabbriche e il carcere diventato poi Mister Olympia (la competizione più importante al mondo per il culturismo). Chi voleva una storia di Natale?

Una maglia del Lens

Una bella maglia del Lens a maniche lunghe, a un prezzo umano oltretutto.

Una tuta del Le Havre

Prezzo incredibile per una tuta Joma di una squadra che non conoscerà nessuno e attirerà tutte le attenzioni (sarebbe il Le Havre).

Delle cuffie che potete usare mentre nuotate

Uno dei segreti del nuoto, è trovare qualcosa da fare mentre nuotate. Con queste cuffie potrete ascoltare la vostra musica preferita, i podcast di Ultimo Uomo o magari studiare una lingua.

Una polo di USA ‘94

L’anno prossimo saranno trent’anni da USA ‘94. Nostalgia?