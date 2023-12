Cosa regaleremo a Natale, seconda parte

14 idee regalo a tema sportivo per il natale che arriva.

E quindi Natale è un po’ più vicino. Parte dell’esperienza, che lo vogliate o meno, è anche regalare la cosa giusta alle persone a cui volete bene. Cos’è la cosa giusta? È certamente il nostro il nostro abbonamento: 12 mesi di Ultimo Uomo extra con i suoi articoli speciali, le newsletter, i podcast e tanto altro che arriverà. Regalare l’abbonamento a Ultimo Uomo è semplice ed ecologico, ma sappiamo che – magari – volete regalare anche qualcosa in più o di diverso. E allora noi vi veniamo incontro anche qui: abbiamo selezionato per voi una serie di maglie, libri e oggetti più o meno utili da regalare o, anche, regalarvi perché dopotutto il tuo benessere viene prima. Sono ovviamente regali a tema sportivo perché siamo una rivista di sport ma, insomma, lo sport è la vita ma in calzoncini corti.

P.s.: Per alcuni dei prodotti linkati (non tutti) abbiamo una affiliazione, cioè otteniamo una piccola quota di ricavi (il prezzo per voi rimane lo stesso).

P.s.s.: Qui trovare la prima parte, se volete recuperare certe ideuzze che vi abbiamo già dato.

Una maglia del Sanko United

Il Sanko United è una squadra dilettantistica di Philadelphia di cui non so molto, ma la cui maglia è veramente bella. Qui, se volete, e soprattutto abitate da quelle parti, potete compilare un form per chiedere di far parte della squadra.

Futbol di Osvaldo Soriano

Realismo magico + calcio? Questo libro di Osvaldo Soriano è il perfetto punto di partenza per iniziare ad assaporare l’aspetto più epico e letterario di questo sport. Perfetto da regalare alle persone a cui volete bene e che quindi volete che condividano con voi questo viscerale amore per questo maledetto calcio.

Una fascia elastica

Vi capita mai di andare a vedere quali sono i prodotti più venduti di una determinata categoria su Amazon? Beh, questo è quello per la categoria “Sport e tempo libero”, ci sarà un motivo. (Qui ci sono tutti gli altri bestseller, se avete questo tipo di perversione).



Quella maglia di Reggie Miller

Se anche voi al campetto volete girarvi verso il vostro personale Spike Lee dopo aver segnato due triple in fila e fargli la “The Choke” DOVETE avere questa maglia.

Una maglia dell’Islanda

Non è più l’Islanda dei vostri avi, quella dei vichinghi cioè, e neanche la vostra, quella dell’Europeo 2016, ma è comunque una maglia dell’Islanda (quindi l’aurora boreale, i Sigur Ros e Bjork, lo squalo marcio) e soprattutto è in super sconto.

Pantaloncini della Nigeria 1998 a ottimo prezzo

Per sentirsi almeno un po’ Nwankwo Kanu. Taglia XL.



Un libro sugli attaccanti della Roma che sbagliano

L’ha scritto Alessandro Oricchio, si chiama Ho dimenticato come si fa gol. Gli attaccanti che a Roma hanno perso il feeling con il campo e la porta avversaria e in copertina ci sono Fabio Junior, Bartelt e Doumbia. Perfetto regalo per il vostro amico afflitto da mainunagioismo.

Una cannuccia salvavita

L’escursionismo è uno sport? Non lo sappiamo, questo però è un oggetto che viene dal futuro, che vi permetterà di bere dalle pozzanghere (vedi foto) per divertimento o perché l’acqua è diventata un bene introvabile. Vi avvertiamo che rimuove un minimo di 99.9999% di batteri acquatici e il 99.9% di protozoi acquatici, non sappiamo che vuol dire ma rimane lo 0.00001% di rischio.

Una giacca del Manchester United 1992/93

È la giacca usata durante i festeggiamenti per il titolo, il primo dopo 26 anni, quello che ha dato il via all’era Ferguson, Beckham, Giggs, Scholes, eccetera eccetera. Praticamente un pezzo da collezione ma anche un capo stiloso e incredibilmente moderno.

Brilliant Orange di David Winner

Uno dei libri più significativi se volete capire come si dovrebbe “scrivere di calcio”. Winner scrive della rivoluzione del calcio totale ma lo fa raccontando l’Olanda, gli olandesi, la loro cultura, il loro modo di essere e la loro storia (David Winner che, nei giorni scorsi, ha scritto anche un articolo su Bobby Charlton proprio per Ultimo Uomo).

Al Dente di David Winner

Se poi avete letto già Brilliant Orange, e avete letto pure l’articolo su Charlton, se insomma siete dei veri invasati di David Winner, allora è il momento di acquistare anche il suo libro sulla cucina romana. “David Winner ha scritto sulla cucina romana?!” Sì, si chiama Al Dente, follia, bellezza e il cibo di Roma.

Una bella sciarpa del Milan a poco prezzo

Difendersi dal freddo e tifare insieme: poche cose sono meglio di una sciarpa di una squadra di calcio.

Una maglia del Cagliari

Ve la ricordavate la maglia di Natale pre-gara del Cagliari? Noi no, ma alla fine non è così male.

Un pallone della Serie A a meno di 10 euro

Qual è stata la migliore stagione della Serie A degli ultimi 10 anni, così a memoria? Esatto: la 2018/19. Qui c’è un pallone a meno di 10 euro che dovreste comprare anche così, nel dubbio, perché costa poco e tanto vale comprarlo.

Una parrucca per somigliare di più a Joshua Zirkzee

Magari siete suoi grandi fan, soprattutto dopo che ha vinto il premio di Calciatore del mese AIC di novembre.