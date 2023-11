Cosa regaleremo a Natale, prima parte

17 idee regalo a tema sportivo perfette per voi o per i vostri cari.

Anche quest’anno, pare, sarà Natale e tanto vale passarlo bene. Questo vuol dire fare il regalo perfetto? Sì: è il capitalismo, bellezza. Noi ovviamente non abbiamo idea di cosa sia il regalo perfetto (anzi sì: regalare il nostro abbonamento), ma possiamo provare a consigliarvi maglie, libri, oggetti più o meno strambi da regalare ai vostri figli, parenti, amici, compagni di vita. Ma anche regali per voi, perché diamine: è Natale. Sono ovviamente regali a tema sportivo perché siamo una rivista di sport ma, insomma, lo sport è la vita ma in calzoncini corti.

P.s.: Per alcuni dei prodotti linkati (non tutti) abbiamo un’affiliazione, cioè otteniamo una piccola quota di ricavi (il prezzo per voi rimane lo stesso).

Un multiattrezzo per la bicicletta

In un unico oggetto che sta comodamente nel palmo della tua mano, hai 17 funzioni di quelle che ti servono se vai in bici (e se non vai in bici e lo regali a qualcuno che va in bici, tranquillo: lui lo sa quali sono le funzioni che gli servono e lo troverà utilissimo).

La maglia del Club Almirante Brown

Niente grida “Buon Natale” più di una maglia da calcio con la faccia gigante di William Brown, ammiraglio di origini irlandesi comunemente conosciuto come il “padre della marina argentina”.



Il subbuteo

Mentre tutti i vertici del calcio italiano si lamentano che questo sport sta diventando troppo vecchio e lento per le nuove generazioni, voi andate in direzione ostinata e contraria: regalate a un bambino il subbuteo, gli insegnerete che il calcio è prima di tutto pazienza, tempi morti e pochissimi gol (ma tanto divertimento).

Un libro su Michael Schumacher

Lo ha scritto Alfredo Giacobbe, uno degli autori che hanno definito la nostra rivista con la sua scrittura e racconta la vita di quello che è semplicemente uno dei più grandi sportivi di sempre.

Un vogatore

Ti metti in salotto e via, a imitare una vita all’aria aperta. Il vogatore, o meglio remoergometro, è il meno conosciuto tra gli attrezzi di palestra per il cardio, ma ha anche il pregio, come si dice, di allenare tutti i muscoli.

La maglia delle Filippine

Le maglie da calcio sono le nuove camicie, capi d’abbigliamento da sfoggiare non solo in campo ma anche nei vernissage, a quella nuova hamburgeria che ha aperto in centro o anche solo in ufficio. Questa delle Filippine sembra perfetta per essere il più cool in campo e fuori.

La racchetta di Sinner (e Djokovic)

Mentre tutto il mondo vira verso il padel, voi puntate tutte le vostre fiches sul tennis (anche in senso letterale: non costa pochissimo). Questa racchetta che è più o meno il modello su cui è costruita quella di Sinner non permetterà a voi o a chi la regalate di giocare come lui, o di spostare la vostra residenza fiscale a Monaco, ma sappiamo benissimo che l’importante è credere di poterlo fare.

Calcio quiz

Niente più che un quiz per bambini sul calcio, ma presentato con dei pulsanti e un pallone d’oro al centro.

La bibbia del bodybuilding di Arnold Schwarzenegger

Su internet sta trovando sempre più spazio questa disciplina dai contorni piuttosto complicati. Se anche voi conoscete qualcuno che sta in fissa, tanto vale fargli leggere le parole dell’uomo che ha reso popolare il bodybuilding.

La maglia di Travis Kelce

Travis Kelce è uno dei migliori giocatori di football americano al mondo; insieme al fratello conduce uno dei podcast sportivi più ascoltati ed è fidanzato con Taylor Swift. Voi potete avere la sua maglia.

Il cartonato a grandezza naturale di Osimhen e Kvaratskhelia

Un modo perfetto per rendere omaggio a una delle migliori storie di questo 2023, ma anche per rendere il tuo salotto grande protagonista di questo periodo di Natale. Quale miglior argomento di conversazione per quando inviti ospiti che avere Osimhen e Kvara accanto a voi?

Un tappetino poggiapiedi

Questo è quell’oggetto davvero utile che nessuno però si compra da solo, perché sembra sempre che se ne possa fare a meno. Se conoscete qualcuno che si fa spesso la doccia al campo o in palestra dopo l’attività fisica, regalategli una piccola carezza di comodità: sarà contento.

Lo zuccotto con le orecchie dell’Udinese

Perfetto per andare a vedere la squadra di Cioffi allo Stadio Friuli durante la stagione fredda, che lì è fredda davvero (veloci che al momento è in super sconto e non costa niente).

Il miracolo di Castel di Sangro

Il miracolo di Castel di Sangro è un libro di culto nel sottobosco degli appassionati di calcio minore in Italia. È stato scritto nel 2001 da Joe McGinniss, un giornalista americano che per un anno – l’anno in B – venne aggregato alla squadra del Castel di Sangro. Per molti anni era introvabile (anche per motivi un po’, diciamo, politici) ma ora è stato ristampato e vale la pena leggerlo.

Una giacca della Fiorentina

Se volete essere la versione di voi più “Riccardo Montolivo” possibile, questa giacca bianca e viola marca Lotto è perfetta.

Una borraccia

Nel 2023 la borraccia dovrebbe essere uno strumento tipo le chiavi e il portafogli, ma comunque ha un’anima sportiva. Ci sono diversi milioni di tipi di borracce che potete regalare, vi segnaliamo questa solo perché è fatta appositamente per chi fa sport e perché si chiama Super Sparrow.

La patch ufficiale di Juventus-Real Madrid finale di Champions 2016/17

Classico regalo ironico che costa poco. Ha il potere di essere davvero per tutti: ironico-cattivello per il vostro amico juventino, ironico-divertente, invece, per il vostro amico anti-juventino.