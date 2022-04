Ogni squadra eliminata è infelice a modo suo

Solamente una squadra non è riuscita a vincere neanche una partita di playoff, ma è la stessa che ha perso la sua serie per un totale combinato di appena 18 punti. I Brooklyn Nets escono da questa stagione invecchiati di almeno cinque anni: neanche i Los Angeles Lakers hanno avuto così tanti drammi da dover affrontare, da Kyrie Irving a James Harden agli infortuni fino a Ben Simmons. Uno solo di questi eventi avrebbe contrassegnato la stagione di qualsiasi squadra, i Nets li hanno avuti tutti assieme nello spazio di sei mesi.

Il modo in cui Ben Simmons si è tirato fuori da gara-4 dopo aver passato settimane a dire internamente ed esternamente che sarebbe tornato per quella partita è stata la ciliegina di una stagione nata con enormi aspettative, continuata con gigantesche delusioni e conclusa come una farsa. Le ultime due stagioni di Brooklyn sono materiale da libri che certamente verranno scritti nei prossimi anni, specie se la loro epopea dovesse concludersi senza neanche andare vicini a vincere un titolo NBA; e la serie contro Boston ha esposto una lunga serie di contraddizioni che poco a poco sono venute a galla.

Al netto di quello che la difesa di Boston ha fatto con Kevin Durant, nella propria metà campo i Nets sono sembrati incapaci di opporsi a Jayson Tatum e Jaylen Brown, che hanno potuto scegliersi il mismatch preferito da un menù lunghissimo e sempre a disposizione. Chiaro che gli infortuni di Joe Harris e Ben Simmons hanno tolto quantomeno due corpi in grado di portare centimetri e stazza alla causa, ma il roster di Brooklyn è finito per essere spezzato in due tronconi: da una parte una serie di guardie sottodimensionate (Irving, Seth Curry, Patty Mills, Goran Dragic), dall’altra lunghi monodimensionali (Andre Drummond, Nic Claxton, Blake Griffin) e in mezzo Durant chiamato ad arrangiarsi con Bruce Brown per tappare buchi un po’ ovunque. Per un roster che costa quasi 175 milioni di dollari (luxury tax esclusa), le falle erano davvero ovunque e coach Steve Nash — al netto delle attenuanti generiche che vanno per forza concesse dato tutto quello che è successo quest’anno e il materiale umano a disposizione — non è sembrato un allenatore in grado di dare forma coerente al gruppo a disposizione.

Il risultato è un fallimento che comunque non può passare sotto silenzio. Anche se alla fine i Nets hanno perfino tirato meglio dei Celtics nel corso della serie, la differenza di consistenza tra le due squadre è risultata fin troppo evidente più si è andati avanti di partita in partita, arrivando a essere eliminati in gara-4 senza neanche Tatum in campo, complice l’uscita per falli. In definitiva, si è vista la differenza tra una franchigia che ha portato avanti un progetto tecnico coerente e un’altra che invece ha cercato di cavalcare le onde che l’hanno spintonata, uscendone però sommersa. E non è nemmeno così facile uscirne, in una Eastern Conference che è decisamente migliorata attorno ai Nets, che si affacciano alla prossima stagione con più domande che certezze.