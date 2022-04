Dieci appunti sparsi sui playoff della NBA

Le due partite tra Boston e Brooklyn sono state le più combattute e le più interessanti fino a questo momento, considerando il livello di gioco espresso dai protagonisti in campo, il contorno del TD Garden e la drammaticità di diversi momenti sparsi lungo i primi 96 minuti di gioco. La storia di questa serie però fino a questo momento è il modo in cui la difesa dei Celtics è riuscita a difendere contro Kevin Durant, costringendolo forse alle due prestazioni consecutive peggiori della sua intera carriera.

Per la prima volta da quando è tornato KD è sembrato un quasi 34enne con oltre 40.000 minuti e una rottura del tendine d’Achille alle spalle, finendo per essere sfiancato dalla difesa dei Celtics che non gli ha lasciato un centimetro di spazio. Il piano partita che hanno preparato per lui sembra una rivisitazione delle “Jordan Rules” dei Detroit Pistons negli anni ’80 contro Michael Jordan, e si basano più o meno su questi principi:

Quando comincia a muoversi lontano dalla palla, tiragli una botta. Se ha la palla ferma, inizia a pre-raddoppiare anche dall’uomo a un passaggio di distanza. Non deve avere mai la visuale libera per una linea di penetrazione. Se segna il rollante, chiunque sia, fallo concludere al ferro: qualcuno arriverà a contestarlo dal lato debole. Quando mette palla per terra, subito un uomo addosso per rendergli difficile ogni palleggio. Se mette piede in area, una mano deve andare a cercargli il pallone: buona parte delle sue 12 palle perse nelle prime due partite è arrivata così . Se si alza per tirare dal mid-range, una mano deve essere in posizione sul fianco destro, il lato da cui fa salire il pallone per il tiro cercando di sporcargli il più possibile la meccanica. Nel dubbio, picchialo e fallo stancare. A fine partita finirà per avere la lingua di fuori, anche perché negli ultimi due mesi ha giocato meno di 35 minuti solo in due occasioni.

Ovviamente è più facile a scriversi che a farsi, e ci vuole una squadra dal talento difensivo speciale come quello di questi Celtics per eseguire alla perfezione un piano partita del genere contro un attaccante del livello di KD, che nelle poche volte in cui l’esecuzione di Boston non è stata del livello richiesto li ha comunque fatti pagare. Il risultato però sono stati 83 minuti in cui Durant non solo ha tirato poco (appena 20.5 tiri tentati di media) ma soprattutto ha tirato male (13/41 di cui 2/7 da tre punti), in particolare nel secondo tempo di gara-2 in cui ha chiuso con uno 0/10 già passato alla storia. In compenso almeno nella seconda partita è riuscito a ottenere i viaggi in lunetta (18/20) che hanno raddrizzato un po’ le sue cifre, ma comunque i Celtics stanno avendo il meglio di entrambi i mondi: tenere Durant sotto i 30 punti e non fargli superare i 5 assist.

Continuerà sempre così? Improbabile: un po’ per il livello che Durant inevitabilmente alzerà nelle due partite in casa e un po’ perché è difficile essere sempre così concentrati e attivi, specie lontano dai propri tifosi che ti spingono ad andare anche oltre i limiti. Ma le prime due partite di Boston sono state un clinic a livello difensivo, in particolare da parte di Jayson Tatum chiamato a uno sforzo sovraumano per marcare Durant in difesa e farne 30 decisivi in attacco.

Un bel breakdown del lavoro di Boston su KD. Una statua per Al Horford sarebbe cosa buona e giusta.