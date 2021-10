10 giovani da seguire in NBA

Magari non avrà il physique du rôle del tradizionale giocatore franchigia, ma Herro possiede sufficiente faccia tosta e talento per ritagliarsi un ruolo fondamentale nel futuro dei Miami Heat. Chiunque abbia visto anche solo qualche azione delle sue partite nella bolla di Orlando non può non essere rimasto colpito da quel (allora) playmaker 19enne, ambidestro, capace di scansionare il campo correttamente e di crearsi un tiro dal palleggio in ogni situazione. Herro sembrava indirizzato verso i primissimi gradini della gerarchia degli Heat, ma la realtà è andata a infrangersi sull’enorme muro delle aspettative.

C’è da dire che le prestazioni in questa preseason sono state molto incoraggianti.

Herro non ha fatto così male al suo secondo anno nella lega – 15 punti, 5 rimbalzi e 3.4 assist di media a sera, tutti numeri migliori rispetto alla prima stagione – ma il suo talento è apparso ridimensionarsi, come se quelle stesse cose che gli riuscivano così spontanee pochi mesi prima fossero state cancellate non appena scoccata la mezzanotte, non appena lui e gli Heat (che paradossalmente hanno subito una metamorfosi simile) sono usciti dalla bolla per tornare nel mondo reale.

Mi chiedo se non sia stata la bramosia di vederlo esplodere a manipolare il giudizio reale. Se andiamo a vedere i dati, ci accorgiamo che Herro nella scorsa stagione è migliorato in molti aspetti del suo gioco. La sua selezione di tiro si è fatta più conforme agli standard moderni, tentando 40 conclusioni in più al ferro – e passando dal 56.4% a 64.5% in questa particolare situazione. Lo stesso si può dire sia del suo gioco dalla media distanza (da 39.4% a 43%) che della sua gestione dei pick and roll (da 0.68 a 0.91 punti per possesso). Gli unici dati in calo rispetto alla stagione da rookie riguardano le percentuali al tiro, un ridimensionamento che però era lecito aspettarsi visto che Herro aveva chiuso la stagione nella top-10 per efficienza sia in situazioni di spot-up che di catch and shoot. È bene far notare, inoltre, come in realtà gli Heat siano stati una squadra migliore con Herro seduto in panchina sia al suo primo anno che nella passata stagione; perfino nei memorabili playoff giocati a Disney World Miami aveva un Net Rating decisamente migliorare nei minuti senza di lui (+9.5) rispetto a quando era in campo (-0.6).

Il fatto che è che Herro è stato posto nella posizione più scomoda possibile, dovendo imparare giorno dopo giorno quello che tutt’ora è il ruolo più difficile della lega (cioè il creatore di gioco con grosse responsabilità con la palla in mano) all’interno di una squadra già pronta e desiderosa di vincere. Ma se un coaching staff esperto come quello di Miami lo ha esposto a una tale pressione è soltanto perché loro in primis sono convinti che Herro possa diventare un giocatore davvero speciale. Anzi, che lo sia già in questo momento. Basti pensare a come Herro sia il giovane ad aver giocato meno minuti insieme a Butler, dovendo tenere in piedi delle second unit spesso raffazzonate e poco talentuose. Ecco perché Herro si approccia a questa cruciale stagione come giocatore simbolo di questa categoria di giovani sospesi a metà tra dolori di crescita e prospettive future, ma anche come X-Factor che potrebbe determinare un pezzo di storia futura.