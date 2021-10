La guida al fantabasket NBA 2021-22

La lega sta cercando di tornare alla normalità dopo gli ultimi due anni contrassegnati dalla pandemia e la sezione fantasy della NBA non fa certo eccezione. Il percorso di avvicinamento alla solita routine lo scorso anno è stato ostacolato dallo sforzo fisico che molte squadre hanno sopportato nella bolla di Orlando, un fattore che ha inciso anche durante i playoff. La prematura caduta di Celtics, Heat e Lakers ad esempio, ha ben fotografato il logorio fisico di molti protagonisti dopo un anno vissuto sempre al limite anche dal punto di vista mentale. La cristallizzazione di una nuova epoca d’oro per i super team rischia poi di influire sul rendimento di molti protagonisti che dovranno giocoforza diminuire volumi di gioco e responsabilità offensive. Il classico “drama” estivo questa volta ha coinvolto i Philadelphia 76ers e la querelle Simmons: il fattaccio dovrebbe pesare meno rispetto ai mal di pancia di Harden con gli Houston Rockets del 2020, ma non va certamente trascurato. Il restyling tecnico in corso su diverse panchine potrebbe far sbocciare definitivamente qualcuna delle giovani stelle della nostra amata disciplina (Jayson Tatum e Luka Doncic su tutti) e il delicato intreccio tra il rendimento dei veterani e dei nuovi virgulti sembra vicino a disegnare scenari inediti e più stimolanti rispetto al recente passato. L’Ancien Régime, insomma, sembra ormai destinato al tramonto.

Giocare sul sicuro assomiglia a un rischio e una offseason più vicina ai canoni tradizionali è in grado di variare l’oroscopo dei prospetti al secondo e terzo anno, pronti a sorprendere con un nuovo arsenale in attacco. Prima di abbandonare i vecchi amori bisogna in ogni caso valutare bene i rischi e dribblare le ansie da scelte premature degli owner troppo attenti allo scouting puro. La preparazione al Draft suggerisce religioso ripasso degli ultimi due mesi del 2020-21 più che dei numeri complessivi dell’intera annata. Dopo attenta analisi dei diversi sistemi di gioco disponibili e in considerazione del fatto che è fondamentale amalgamare vecchie volpi e nuove leve, abbiamo deciso di affidarci nuovamente a Sports.ws | Fantasy Basketball come base. Per questa tornata non cambieremo sistema di punteggio che ancora una volta ci ha convinto come uno dei compromessi migliori tra basket reale e un pizzico di approccio randomico che aiuta sempre in contesti ludici. Queste le regole della casa, il mantra è sempre lo stesso: fantapunti al minuto come se piovessero, esattamente come gli immortali asciugamani del celebre film.

Il principio resta lo stesso: mai sottovalutare le riserve, soprattutto in tempi come questi. Utilizzatelo a dovere, magari per non lasciare al resto della lega un infortunato come LaMelo Ball che da solo ha deciso il destino di molti tornei da semplice free agent. Il calendario meno sincopato e faticoso rispetto al 2020-21 è certamente una buona occasione per rinverdire i classici fasti del fattore campo che vi suggeriamo di inserire in un range di 2 o 3 punti, a piacere. Come insegna il Dodgeball questa disciplina non forma il carattere ma lo rivela: nervi saldi e attenzione alle immancabili fregature che arriveranno via trade.

Andiamo a svelare la nostra classifica: