Dieci giocatori che forse vi siete persi nella stagione NBA

Pochi giocatori hanno avuto un impatto maggiore in uscita dalla panchina di Immanuel Quickley, e se i New York Knicks sono tornati ai playoff parte del merito è sicuramente della coppia formata con Derrick Rose – capace di produrre un Net Rating di +15 nei 476 minuti in cui hanno condiviso il campo. Quickley non è ancora un giocatore particolarmente bravo nel costruire per i compagni, ma pochi altri giocatori possiedono la stessa capacità di costruirsi un tiro dal palleggio in proprio – e questo nonostante abbia faticato ad arrivare al 33% su quasi 3 tentativi da oltre l’arco in situazioni di pull-up.

Il fatto che un attaccante già così disciplinato e tecnicamente dotato abbia faticato a chiudere la stagione al 40% dal campo è un bel promemoria per quelli che credono che segnare in NBA sia facile. Tuttavia, per un ragazzo che tira col 90% ai liberi e con il 39% da tre (che diventa 47% sugli scarichi) diventare un giocatore efficace non dovrebbe essere impossibile.

All’interno di questa lista Quickley è quello ad aver goduto di maggiore copertura mediatica, come dimostra bene quel “huge” per commentare una partita di pre stagione.

Grazie a un’ottima capacità di leggere i blocchi e un eccellente lavoro di piedi, Quickley è già oggi uno dei migliori interpreti del pick and roll nella lega. Il prodotto di Kentucky è un metronomo che sa come controllare il tempo – una dote naturale che gli permette di tenere sotto controllo il contesto tattico che lo circonda: non è un caso se soltanto l’esperto Facundo Campazzo, che non è un rookie pur essendolo tecnicamente, subisce più falli di lui tra le matricole.

Le squadre di Tom Thibodeau, sempre molto disciplinate e lineari, hanno bisogno di un giocatore bravo a variegare il tessuto tecnico della squadra. Quickley, come Julius Randle, è fenomenale in questo. E ancora più che della coppia con Rose, il fatto che New York abbia sovrastato i propri avversi di 11 punti su cento possessi in cui Randle, Quickley e RJ Barrett (è prematuro avere hype per i pick and roll tra loro due?) in campo è il miglior segnale della rinascita della franchigia. Ed era l’ora: come dice il Re, la NBA è un posto migliore quando i Knicks sono competitivi.