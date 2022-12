Il Mondiale dei nomi 2022

Jeremy Sarmiento – Sardar Azmoun

Due nomi, millenni di storia. Da una parte la contaminazione su cui si sono costruite le americhe, Jeremy Sarmiento è il risultato dell’alto e il basso che si mischiano, hollywood e realismo magico, sceriffo e caudillo. Dall’altra l’altero isolamento della Persia, un nome che attraversa il tempo e racconta di un popolo più antico del mondo stesso. In definitiva, con il primo ci vai a giocare a paintball dopo esserti scolato tre birre, con il secondo vai a una retrospettiva sul cinema iraniano – “il migliore al mondo” ti dice lui dopo, mentre fuma una sigaretta appoggiato a una colonna – e poi un amaro sotto casa per chiudere la serata.

Vincitore: Sardar Azmoun

Alexis Mac Allister – Andreas Skov Olsen

Due nomi, sei parole. Alexis Mac Allister contro Andreas Skov Olsen è uno scontro su cosa cercate in un nome. Cercate un nome che “vorresti toccar, ma non devi toccar” oppure un nome che possa stare bene con un maglione a trecce? Un nome da sigaro o uno da pipa? Uno da whisky e Franz Ferdinand o da tè e Björk? Non c’è una risposta a questa domanda e un uomo può contenere moltitudini, ma bisogna andare avanti, per cui scelgo quello che mi suona meglio.

Vincitore: Andreas Skov Olsen

Daizen Maeda – Zeno Debast

Putin l’ha resa la nuova svastica, ma la zeta rimane una delle mie lettere preferite quando si parla di nomi. Piazzata al punto giusto rende ogni nome più nobile, gli conferisce una carica sensuale à la Catherine Zeta Jones (parlo sempre di nomi). In questo caso, quale delle due zeta sta meglio con il resto del nome? la zeta di Zeno o la zeta di Daizen? Sono tutte e due z sorde (almeno credo, ho preso questo video per la pronuncia giapponese di Daizen, ma chissà, soprattutto non so nulla di fonetica), tutte e due vengono seguite dalla parola zen. Come scegliere allora? So che può suonare strano, ma se un nome contiene una frase che direste durante il pranzo di Natale all’offerta dell’ennesimo giro di primi, allora quello è un bel nome (altri esempi: Collins Fai, Pathé Ciss, Shaq Moore).

Vincitore: Zeno Debast

Darko Lazovic – Darwin Núñez

Darko Lazovic non può nulla contro un nome che ha al suo interno il nome di una persona che ha detto “Non è la più forte delle specie che sopravvive, né la più intelligente, ma quella più reattiva ai cambiamenti” (che, se ci pensate, vale anche per i nomi).

Vincitore: Darwin Núñez



Wayne Hennessey – Pape Matar Sarr

Ok il nome di Batman, ma Pape Matar Sarr ha al suo interno il verbo uccidere in spagnolo, quindi vince questo ottavo anche nel punto di forza dell’avversario, cioè il badass name (altri nomi cazzuti: Antony, Enzo Ebosse, Granit Xhaka).

C’è anche un piatto indiano con lo stesso nome, molto poliedrico.

Vincitore: Pape Matar Sarr

Hannibal Mejbri – Firas al-Buraikan

Se il tuo nome è stato interpretato magistralmente da Anthony Hopkins, passi ai quarti, è una regola non scritta di questi Mondiali.

Vincitore: Hannibal Mejbri

Dayne St. Clair – Marc-André ter Stegen

Un’altra regola valida per questo Mondiale (e, mi viene da dire, per quasi tutti gli altri Mondiali) è che se il tuo nome viene citato nell’universo delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, è un punto a favore. Se il fantasy è un genere culturalmente ambiguo, per quanto riguarda i nomi bisogna riconoscerne il valore. Nella saga di George R.R. Martin (nome che avrebbe fatto strada qui) esiste una Casa Dayne di Stelle al Tramonto, ma non una Casa ter Stegen, che magari – forse – potrebbe essere il cognome di qualche vero piccolo Freiherren medioevale. Ma, e questo vale solo per i nomi, fantasia > realtà.

Vincitore: Dayne St. Clair

Lawrence Ati-Zigi – André-Frank Zambo Anguissa

Quand’è che un nome diventa troppo lungo? André-Frank Zambo Anguissa sembra il primo verso di un haiku, l’inizio di una storia. Un nome, però, guadagna forza anche dalla sua compattezza, dalla risolutezza con cui esiste nello spazio. Quindi è meglio un nome lungo come Lawrence Ati-Zigi, che non un nome lunghissimo come André-Frank Zambo Anguissa (altri nomi lunghissimi, così perché tanto già che c’eravamo: Hossein Kanaanizadegan, Munir Mohand Mohamedi El Kajoui e Mohamed Ali Ben Romdhane).

Vincitore: Lawrence Ati-Zigi