Tutti i problemi di Qatar 2022

Stanno uscendo fuori diverse notizie di come il Qatar stia pagando tifosi di diverse nazionali per partecipare alla coppa del mondo e in cambio fare post positivi sui social media oppure per controllare gli altri tifosi e fare le spie su eventuali comportamenti non corretti. Questi tifosi, si dice circa 400, si sono impegnati a rispettare un codice di condotta e devono rimanere in Qatar per almeno quindici giorni. In cambio riceveranno voli gratuiti, alloggio, biglietti per le partite e 60 sterline al giorno aggiunti a una carta Visa per coprire il costo di cibo e bevande. Ne ha parlato NOS per quanto riguarda

50 tifosi olandesi

, qualche giorno prima era uscita una notizia simile riguardo

40 tifosi inglesi

.