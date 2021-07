L’Europeo dei nomi

Andrei Andreevič Mostovoj – Burak Yılmaz

Arrivati ai quarti, oltre al talento, c’è bisogno di qualcosa in più. Per Andrei Andreevič Mostovoj è, proprio numericamente, il patronimico Andreevič, che sta a indicare che è figlio di Andrei o una cosa del genere. È una forma brutta di patriarcato? Probabilmente, però è una bella forma di nome. Il qualcosa in più di Burak Yılmaz è che la i non è una i, ma una ı (se non ve ne siete accorti, non c’è il puntino). È la vocale posteriore chiusa non arrotondata [ɯ], in pratica una i posteriore. Cosa vuol dire questo? Non ne ho idea (nonostante abbia studiato con Albano Leoni).

Vincitore: Andrei Andreevič Mostovoj.

Pierre-Emile Højbjerg – Harry Kane

Compagni di squadra nel club, avversari nel grande Europeo dei nomi. Una sfida concettuale, su cosa vogliamo da un nome. Meglio un nome corto, d’impatto e indimenticabile (diciamo che Harry Kane vincerebbe a mani basse il premio Max Power di questo Europeo. Altri pretendenti: Tim Sparv, Luuk de Jong, Axel Witsel) oppure un nome lungo, affascinante e romantico? Pierre-Emile Højbjerg si inserisce nella grande stirpe dei Caio Giulio Cesare, dei Manfred von Richthofen, dei Francis Scott Fitzgerald. Persone che bevono whiskey come se fosse acqua e indossano maglioni bellissimi. Mi dispiace per le persone con nomi corti, ma vincono i secondi.

Vincitore: Pierre-Emile Højbjerg.

Grzegorz Krychowiak – Lukas Masopust



La grande sfida mitteleuropea, Slovacchia contro Polonia, z affettate contro s sibiline. Se c’è una sfida che deve finire ai rigori, è questa. Come funzionano i rigori con i nomi? Non lo so, proviamo e vediamo che succede.

Nome: segna la Polonia, sbaglia la Slovacchia; Cognome: segnano entrambe; Possibilità di passare per un premio nobel: sbaglia la Polonia, segna la Slovacchia; Possibilità di essere imparentato con Krzysztof Kieślowski: segna la Polonia; sbaglia la Slovacchia. Somiglianza a una marca di vodka molto buona: segna la Polonia; non tira la Slovacchia.

Vincitore: Grzegorz Krychowiak.

Mykola Volodymyrovič Šaparenko – Thomas Vermaelen

Visto che ho già usato il patronimico prima e che Šaparenko e Vermaelen sono entrambi cognomi meravigliosi, concentriamoci sul nome. Mykola è la variante ucraina di Nicola, che significa “vittoria del popolo”. Thomas deriva dal termine aramaico Ta’oma’ che vuol dire “gemello”. Se non vi basta, dovreste sapere che esiste un trenino chiamato Il trenino Thomas. Non è un vero treno (che sarebbe stato bello), ma un cartone con una forma antropomorfa di treno. I Mykola non sono molti, però c’è questo Mykola Mikhnovsky. Era un nazionalista ucraino, ma vabbè quante persone che conoscono in maniera approfondita la storia dell’Ucraina? L’importante è che aveva dei baffi pazzeschi e una foto da tenere nel portafogli quando vi chiedono del vostro nome.

Vincitore: Mykola Volodymyrovič Šaparenko.