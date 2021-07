Le foto più belle dell’Europeo dell’Italia

Marc Atkins/Getty Images.

Il finale più dolce. In un Wembley ammutolito, se non per il tifo indemoniato di una piccola fetta di italiani, la Nazionale alza la Coppa dell’Europeo. Le istantanee di quella festa sarebbero un milione: Donnarumma miglior giocatore del torneo, Bonucci e Chiellini felici come bambini, Chiesa che prova a chiamare la madre, Spinazzola che corre come un indemoniato su una gamba sola, Florenzi che stacca pezzi di rete, Insigne, Immobile e Verratti da Pescara alla cima d’Europa. In un Europeo vinto come collettivo, sono però le foto di gruppo a risaltare, la presenza forse nascosta in campo ma ben evidente fuori di altre figure, come Sirigu che spunta dietro la Coppa o addirittura la persona dietro più in alto di tutti. Una figura che non conosco ma che in questo momento di catarsi sembra essere perfettamente al suo posto, con le braccia alzate mentre viene inondato da coriandoli argentati.