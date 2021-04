Il bello dell’Europa League 2021 vol. 12

Brian Brobbey ha il nome di un pirata dei cartoni e ha esordito con l’Ajax e dopo otto minuti è andato in gol. Lo stesso è successo in Europa League, quando per regalare il gol vittoria alla sua squadra contro il Lille gli sono bastati meno di 15 minuti. In stagione l’Ajax lo ha usato pochissimo (appena 214 minuti), che non sarebbe così strano per un classe 2002, se non fosse incisivo quanto Brobbey. Forse le ragioni vanno ricercate nella scelta di liberarsi a parametro zero e firmare con il Lipsia, che raggiungerà in estate. Ieri contro la Roma è entrato all’inizio del secondo tempo e dopo appena quattro minuti è andato in gol.

Era evidente che all’Ajax mancasse un riferimento centrale. Nel primo tempo aveva avuto quasi sempre il pallone ma non era mai riuscito a essere pericoloso con Tadic poco propenso a occupare l’area di rigore. Brobbey ci ha messo un attimo a infilarsi tra Mancini e Cristante e anticipare l’uscita di Pau Lopez. Brobbey ha un fisico atipico per un calciatore soprattutto così giovane. Ha i bicipiti possenti e il torace largo quanto la ruota di un camion. I quadricipiti sembrano voler far esplodere i pantaloncini. Per questo suo fisico qualcuno l’ha paragonato a un linebacker del football americano, qualcun altro a Zion Williamson, giocatore di basket dal fisico particolarmente massiccio. Per qualcuno addirittura è un mini-Lukaku (non si capisce se perché è giovane o perché è basso, visto che non dovrebbe arrivare al metro e ottanta). Lui comunque a questi paragoni risponde definendosi “il nuovo Brian Brobbey” qualunque cosa voglia dire. Il suo gioco comunque è ancora molto grezzo. Sul lungo non ha la progressione di Lukaku, anzi; nel breve invece ha uno spunto notevole. La tecnica non è eccelsa, ma in area di rigore sa muoversi già da attaccante navigato, anche se il campione di minuti giocati è davvero esiguo.

Contro la Roma Brobbey ha dimostrato di brillare in quello che sembra il suo talento principale, ovvero il gol. Dentro l’area di rigore è spesso ingegnoso, trova soluzioni mai banali per calciare in porta, sfruttando anche il fisico per tenere lontani gli avversari. Dopo la rete si è un po’ perso, facendo fatica contro la difesa chiusa della Roma, ma soprattutto in un Ajax che dopo aver subito il pareggio ha fatto un po’ di confusione tattica. Nel finale ha avuto un paio di possibilità di incidere in area di rigore, ma forse era troppo chiedere a lui di risolvere una sfida così importante che la squadra di ten Hag si era complicata notevolmente.