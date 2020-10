Il bello dell’Europa League 2021 vol. 2

Al terzo minuto di Feyenoord-Wolfsberger ho avuto una classica epifania da Europa League. Secondo il noto critico letterario Giacomo Debenedetti per “epifania” «s’intende indicare quel processo di riconoscimento attraverso il quale o al termine del quale le cose “esplodono verso”, si rivelano, raggiungono, come scrive Debenedetti, “un potere manifestato”». Nella fattispecie ho capito che Michael Liedl è uguale a Fabio Quagliarella. Per favorire la somiglianza ho aggiunto della barbetta da forza dell’ordine a Liedl, come potete vedere in foto (ripeto: non è la vera barba di Liedl ma dei trattini aggiunti con photoshop, nel caso non fosse chiaro).

Ora, che cosa ci dice questa somiglianza? Probabilmente niente, tranne per il fatto che al mondo le cose rivelano tra loro segrete corrispondenze che forse suggeriscono un piano ulteriore che non ci è dato conoscere ma che, in certe sere di Europa League, si può forse indovinare.