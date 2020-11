Il bello dell’Europa League 2021 vol. 3

Forse vi sorprenderà scoprire che il soprannome di Muamer Tankovic non è “El Tanque”, un’occasione sprecata forse. In Inghilterra qualcuno ha provato a rimediare e lo ha chiamato “The Tank”. Non immaginate, però, che il suo soprannome è “Il Tevez svedese”. Nella sua carriera è stato paragonato anche a Wayne Rooney e a Dimitar Berbatov. L’anno scorso, a gennaio, sembrava poter andare al Genoa, il cui sogno però restava Piatek, secondo Il Secolo XIX. Ha giocato in Inghilterra, in Olanda e nel suo paese, la Svezia, dove è nato da genitori di origini bosniache. Quando è andato all’AZ ha dichiarato, con una certa modestia, «Pensavo che all’AZ sarei esploso, che avrei vinto il Pallone d’oro, ma Dio ha un piano per tutti noi». E qual è il piano che Dio ha riservato a Muamer Tankovic?

Un attaccante tozzo e rapido, con un gran senso del lavoro e dell’agonismo, e che parla di sé stesso in terza persona. «Sono arrivato a giocare ai lati del campo, vado bene anche lì, ma se vuoi un Tankovic al 110% allora deve giocare al centro». Oggi con l’AEK Atene sta giocando bene: in tre partite di Europa League ha segnato 2 gol e servito 1 assist. Eccovi un video delle sue azioni in cui Enter Sandman dei Metallica accompagna bene all’ampiezza del suo collo e alla violenza dei suoi tiri.