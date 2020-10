Il bello dell’Europa League 2021 vol. 1

Quanto ci abbiamo creduto: 10

Quanto è stato realmente forte: 9

Quanto è caduto in disgrazia: 8

Quanto sembra depresso: 9

«Mostra al mondo di essere migliore di Messi» gli aveva detto Low, prima di metterlo in campo nella finale del Mondiale 2014. Lui aveva segnato. In quel momento Gotze aveva il mondo ai suoi piedi, oggi segna in Europa League, in una partita persa contro una squadra che non aveva mai giocato in Europa. In estate il Borussia Dortmund aveva deciso di non rinnovargli il contratto, si dice perché indispettito da un video su Tik Tok, in cui Goetze si scambia all’improvviso l’outfit con la fidanzata, mostrandosi con un top leopardato.

Dopo che è rimasto libero si è parlato per lui di Spagna, Italia, campionati dove i giocatori tecnici come lui possono risorgere. Poi però era arrivata la firma col PSV, improvvisa. «Avevo tante offerte, ho scelto il PSV per la filosofia di gioco» ha detto lui, anche se non è sembrato chiarissimo cosa intendesse: a 28 anni e dopo decine di trofei, cosa si intende per filosofia? Gotze sette anni fa aveva scelto di lasciare il Borussia Dortmund per diventare ancora più grande nei rivali del Bayern Monaco. Non aveva funzionato come previsto. Poi gli infortuni, addirittura il metabolismo – qualcosa di invisibile che nei calciatori immaginiamo funzionare come un treno – lo aveva fregato.



Ieri è arrivato su una palla vagante al limite dell’area di rigore e ha calciato fortissimo di controbalzo come se fosse la cosa più normale del mondo, tornando a segnare in Europa League dopo più di 10 anni. Accanto a lui Malen e Ihattaren, che quel giorno avevano 9 e 6 anni. Gotze non sembra un calciatore-padre, pronto a far da chioccia prima del tramonto. È finito in Europa League perché è diventato un giocatore Europa League, per quanto triste ci può sembrare.