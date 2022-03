I 18 migliori 1-0 di Allegri

Cos’è il corto muso? Semplice: «nelle corse dei cavalli basta mettere il musetto davanti. Non c’è bisogno di vincere di 100. Musetto davanti. Il muso, fotografia: corto muso». Parole di Massimiliano Allegri, appassionato di ippica, arrivate dopo una sconfitta indolore contro la SPAL con tutte riserve e Primavera in campo. L’allenatore stava facendo notare come il vantaggio della Juventus dal Napoli secondo fosse ormai incolmabile e che era inutile giocare a vincere ogni partita, perché sarebbe bastato vincere, appunto, di “corto muso”.

Nel corso del tempo, però, queste due parole hanno allargato il loro significato, diventando sinonimo dell’idea che non c’è bisogno di vincere “tanto a poco”, ma basta mettere il muso davanti, una definizione entrata anche nell’Enciclopedia Treccani come “vittoria ottenuta col minimo distacco necessario”. Ma se, teoricamente, anche una vittoria per 5 a 4 è di corto muso, nel caso di Allegri questo neologismo si è attaccato ai suoi 1-0. In carriera l’allenatore toscano ha allenato 712 partite e ha vinto per 1-0 (o 0-1) 95 volte. È successo 2 volte in 38 partite con l’Aglianese (5,2%), 5 in 40 partite con la SPAL (12,5%), 4 in 30 partite con il Grosseto (13,3%), 7 in 42 partite con il Sassuolo (16,7%), 11 in 74 partite con il Cagliari (14,9%), 18 in 178 partite con il Milan (10,1%) e 48 in 310 con la Juventus (15,5%). In media ha vinto 1-0 (o, sempre, 0-1) il 13,3% delle volte.

Il primo è arrivato in un dimenticato Castelnuovo-Aglianese del 14 dicembre 2003 in serie C2, l’ultimo domenica pomeriggio contro lo Spezia. Dopo la partita ai microfoni ha detto che forse la squadra si stava disabituando a vincere le partite 1-0, «con sofferenza, ma ne abbiam passate… anche nei miei cinque anni, nel calcio si dimentica tutto in fretta, ma degli 1-0 arroccati negli ultimi minuti dentro la metà campo li abbiamo passati… ma è normale che sia così».

Se nelle prime stagioni da allenatore per Allegri l’1-0 era un risultato come un altro, uno dei più probabili per una partita dopotutto, nel corso degli anni passati sulla panchina della Juventus sembra aver cosparso questo risultato di una mistica malvagia, a metà tra lo stregone e il troll. Dopo le liti con Adani, le dichiarazioni sul calcio semplice, il confronto con Sarri, Allegri si è chiuso ancora di più nella sua torre, sembra godere quando la squadra passa il tempo a difendere il singolo gol di vantaggio o quando dopo una partita arroccata lo segna nel finale, anche contro squadre inferiori. Il minimo scarto possibile, il suo preferito. Altri cinque e arriverà a 100, un traguardo dopotutto. Di seguito trovate i migliori 1-0 (o 0-1) di Allegri, dove migliori non sta per più belli – non stiamo parlando di spettacolo – ma di significativi, importanti per costruire la mistica del corto muso.