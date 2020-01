Mentre il Flamengo vinceva la Copa Libertadores grazie alle prestazioni di diversi ex talenti già masticati e respinti dal calcio europeo, alle loro spalle cresceva il miglior prospetto brasiliano della sua generazione, Reinier Jesus, che sta per essere comprato dal Real Madrid per una cifra sopra i 30 milioni. Per completare il suo acquisto devono solo aspettare che diventi maggiorenne (compirà 18 anni il 19 gennaio), ma intanto è già stato fondamentale per la vittoria del campionato Paulista (6 gol in 14 presenze). Il suo arrivo segue un filone che a Madrid sta avendo successo: prima di lui sono arrivati Vinicius Junior e Rodrygo, rispettivamente i 2000 e 2001, sempre brasiliani.

Rispetto ai due che lo hanno anticipato, Reinier preferisce giocare nella fascia centrale del campo. Delle volte è stato impiegato come punta, ma il suo ruolo naturale è quello di trequartista e non a caso viene paragonato a Kakà. Non è facile parlare di un giocatore non ancora maggiorenne che deve sviluppare quasi totalmente il suo gioco, eppure Reiner già lascia intravedere qualità perfette per il calcio di oggi: capacità di rompere le linee avversarie in conduzione, una notevole sensibilità nel piede destro, soprattutto per quanto riguarda filtranti alti o bassi dietro le difese, accelerazioni e dribbling. Pur dovendo ancora crescere, Reiner è già in grado di usare il corpo per difendere il pallone contro i professionisti ed è per questo che può giocare anche più avanzato, almeno in futuro.

Ovviamente non è facile ipotizzare un suo impiego continuativo nel 2020 e anzi è probabile che venga parcheggiato nel Real Madrid Castilla, per permettergli una crescita più riparata. Tuttavia il futuro prossimo sembra suo.