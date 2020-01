40 giovani da seguire nel 2020 – Terza parte

Pagato la scorsa estate 30 milioni dall’Arsenal e lasciato su sua richiesta un’ulteriore stagione al Saint-Etienne, William Saliba è l’ennesimo giovane difensore centrale francese considerato il nuovo Raphael Varane, con cui va detto condivide la nascita nel nord della Francia (Saliba nella periferia di Parigi), la precocità del percorso e l’altezza, anche se rispetto al giocatore del Real Madrid risulta già più strutturato, nonostante sia appena diciottenne. La sua imponenza la si nota subito negli anticipi, Saliba è bravo a sfruttarla per lanciarsi fuori dalla linea e contrastare l’attaccante avversario. Gli piace anche sfruttare la reattività a scendere a terra sia per andare in anticipo in scivolata che per correggere eventuali errori nell’1 contro 1. In questo ricorda molto lo stile difensivo ben bilanciato tra letture e reattività di Virgil van Dijk più che quello ipertecnico di Varane.

Con i due ovviamente condivide la tranquillità con cui si muove in campo, la sensazione di essere sempre sotto controllo e quindi in grado con un minimo di spazio di lanciare con precisione. Una tranquillità che per un diciottenne in un ruolo dove l’esperienza è fondamentale non è una cosa comune ed è forse la caratteristica principale che porta a pensare si tratti di un predestinato per il ruolo. Sicuramente il semplice fatto che venga accostato apertamente a due tra i migliori centrali del decennio dà l’idea del perché l’Arsenal abbia investito così tanto su di lui.