Mason Mount sta facendo di tutto per convincerci di essere il cosplayer di Frank Lampard. Non solo si è formato nel Chelsea come lui, non solo gioca nello stesso ruolo, non solo lo indica come proprio idolo ma ha fatto di tutto per farsi svezzare da lui in persona. Prima è andato Derby County in Championship, e poi è tornato a casa insieme a Frankie, prendendo il suo posto da titolare sulla trequarti dei “Blues”.

Con Lampard Mount condivide la pulizia del calcio – non ai livelli di Frank, ma insomma – e l’istinto per gli inserimenti in area di rigore. Qualità su cui sta lavorando specificamente con il suo allenatore: «Lampard mi sta insegnando molto. Se ti dice di correre in area di rigore in un certo modo, o con un certo tempo, poi tu correrai in area così. Non c’è persona da cui posso imparare di più».

Mount ha una sensibilità tattica e un gioco senza palla rari per questa nuova generazione di talenti e per questo sarà particolarmente interessante tenere d’occhio lo sviluppo. Nonostante abbia appena 20 anni, proprio per l’unicità delle sue caratteristiche, Mount può tranquillamente aspirare a una convocazione ai prossimi Europei. In Nazionale ha già collezionato 6 presenze e 1 gol.