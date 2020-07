Guida TV ai migliori canali di Twitch

Twitch è un universo sempre più influente e soprattutto in costante espansione. Se prima della pandemia di Covid-19 il social network di proprietà di Amazon poteva ancora essere considerato un fenomeno di nicchia legato al mondo dei videogiochi e degli esports, le settimane passate dal mondo in lockdown sembrano avergli permesso di rompere gli schermi neri di PC e smartphone assumendo una dimensione ancora più grande. A livello globale, le ore di contenuti guardati su Twitch sono quasi raddoppiate in meno di sei mesi (da dicembre del 2019 a maggio di quest’anno sono passate da 867 milioni a 1.72 miliardi: +99%). Persino in Italia, dove la cultura del gaming fa ancora fatica a penetrare anche rispetto ad altri paesi europei come Francia e Germania, Twitch ha conquistato ormai una fetta dell’utenza online stabilmente sopra al 10% (12% secondo una recente indagine di Blogmeter).

Al di là della sua grandezza numerica, comunque, ciò che è più importante è che Twitch sta lentamente ma forse inesorabilmente cambiando il modo in cui lo sport viene raccontato e messo in scena. Non solo per quanto riguarda gli esports, per cui è ormai la “televisione ufficiale”, con gli utenti che guardano i canali dei propri streamer e pro-player preferiti per seguire gare e tornei, ma anche per gli sport tradizionali, se così possiamo chiamarli.

Un esempio “di scuola” è rappresentato dalla Formula1, e non solo perché durante la pausa dovuta alla pandemia di Covid-19 alcuni dei suoi piloti hanno regolarmente gareggiato nel torneo esportivo del circuito, la Formula 1 Esports Series, rompendo il muro che divide gli sport dagli esports. Il successo dei canali Twitch personali di alcuni piloti (Lando Norris e Charles Leclerc su tutti) ha infatti aperto uno squarcio su quella che potrebbe essere la fruizione della Formula 1 in futuro, con un livello d’interazione molto più profonda e diretta tra tifosi e atleti proprio attraverso Twitch, che potrebbe diventare presto anche un canale su cui trasmettere le gare. L’anno scorso, ad esempio, la Formula 1 ha deciso di provarci, trasmettendo su Twitch l’intero weekend del Gran Premio di Messico in alcuni paesi con buoni risultati.

La Formula 1, però, è solo un esempio. Da tempo Twitch non è più solo il regno di videogiochi ed esports, e dentro ci si può trovare quasi letteralmente di tutto: dai profili che commentano in diretta le partite della Serie A a quelli che giocano a Uno, dai maestri di scacchi ai giocatori di Magic e molto altro.

Quella che segue è una guida tematica – per videogioco fondamentalmente – ai suoi canali migliori (soprattutto del Twitch italiano), o meglio, quelli che dovreste seguire se non sapete dove iniziare, perché magari siete videogiocatori incalliti ma siete nati in un’epoca in cui il concetto di streaming non esisteva nemmeno o semplicemente perché siete curiosi ma non vi siete mai avvicinati, perché vi è sembrato troppo complicato. Ovviamente è tutt’altro che esaustiva, come tutte le liste che si rispettino.