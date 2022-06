Top XI: Ligue 1 2021/22

Per il secondo anno consecutivo, Christophe Galtier costruisce la miglior difesa del campionato francese, con solo trentacinque gol subiti. Non saranno gli incredibili numeri del Lille 2020/21, ma si tratta comunque di cifre importanti per una squadra, il Nizza, che alla fine non è riuscita a competere per un posto in Champions. Merito delle linee strette del sistema di Galtier, certo, ma anche del suo portiere, Walter Benitez.

Secondo le statistiche, infatti, il Nizza è appena la sesta miglior difesa per xG concessi, 44.4 a fronte di 34 gol subiti. L’overperforming si spiega anche con il rendimento di Benitez, portiere efficiente nelle situazioni più spinose: l’argentino spicca per la gestione dell’uno contro uno con gli attaccanti ed ha grandi riflessi sulle ribattute, situazioni in cui è facile fare gol. Secondo FBref è nel 94o percentile per differenza tra gol previsti post tiro e gol effettivamente concessi.

Arrivato al Nizza dal Quilmes nel 2016, durante questa stagione ha ottenuto la cittadinanza francese e chissà magari un giorno potrebbe scegliere la Nazionale che lo ha adottato. Per l’atavico vizio dei selezionatori argentini di convocare giocatori discutibili tra porta e difesa, quindi Scaloni rischia di perdere un portiere di sicuro affidamento. Deschamps si è detto attento alle sue prestazioni e lui gli ha strizzato l’occhio: «In Francia sanno che, dato che l’Argentina non mi ha chiamato, posso giocare tranquillamente con loro».