I 10 nuovi talenti brasiliani

Secondo uno studio sul calciomercato pubblicato di recente dalla FIFA, i calciatori brasiliani sono al primo posto sia per numero di trasferimenti che per denaro movimentato nell’ultimo decennio. Il Brasile è, per dimensioni e tradizione culturale, un bacino inesauribile di calciatori buoni per ogni livello – dai primi 5 campionati europei alle leghe minori sparse per il mondo – e l’idea del giovane “fenomeno” brasiliano da scoprire in patria è radicata nell’immaginario di appassionati e tifosi. È ancora così, per fortuna, anche se sempre più spesso le società anticipano l’acquisto dei migliori talenti del Brasile. Di seguito ho scelto dieci giovani (non più di 21 anni) calciatori brasiliani, che al momento giocano in patria ma che nei prossimi anni dovrebbero partire alla conquista del mondo del calcio.

Scorrendo la lista potreste sorprendervi per l’assenza di ali e fantasisti, i ruoli che più facilmente associamo al “giovane calciatore brasiliano”. Il motivo principale è che sono quelli che il calcio europeo scopre prima – un doppio passo colpisce più di un intercetto – e che quindi sono già sotto gli occhi di tutti. Per età e talento avrebbero potuto rientrare nei 10 nomi di seguito calciatori come Vinícius Jr. Rodrygo, Reinier, Antony, Gabriel Martinelli e Paulinho, ma l’idea è di citare giocatori ancora nascosti nelle pieghe del campionato brasiliano. Non ho inserito Gabriel Veron, esterno classe 2002 del Palmeiras di cui si parla un gran bene ma che, dopo aver vinto il Mondiale under-17 del 2019 da miglior giocatore, a causa di continui infortuni muscolari ha avuto una crescita molto limitata.