Top XI: Ligue 1 2020/21

Non so se in Francia esista il Fantacalcio, ma Jonathan Clauss potrebbe essere la risposta della Ligue 1 ai tornanti di Atalanta ed Hellas Verona: un esterno a tutta fascia in grado di garantire un buon numero di bonus tra gol e assist. Clauss parte largo a destra nel 3-4-1-2 del Lens di Haise. Non ha l’atletismo di Hateboer, ma è abile comunque a dare profondità con le corse senza palla. In particolare, gli piace raggiungere il fondo dopo aver triangolato con il compagno più vicino, spesso uno dei due mediani.

La caratteristica migliore di Clauss è il suo piede destro, educato sia nei traversoni che nei tiri (se il Lens riesce a servirlo isolato sul lato debole non si fa pregare: esclusi gli attaccanti e Fofana, è il giocatore del Lens con almeno mille minuti che tira di più secondo WhoScored). Il suo calcio è così sensibile che per disegnare cross pericolosi non ha bisogno né di ricevere in corsa, né di arrivare a fondo campo: anche dalla trequarti le sue traiettorie a rientrare, in diagonale, non sono mai banali, con la palla tesa che attraversa la zona tra difesa e portiere. Batte sempre punizioni e calci d’angolo. A inizio maggio SoFoot ha pubblicato un articolo indirizzato a Deschamps dal titolo «Didier, se ci ascolti, convoca Jonathan Clauss»