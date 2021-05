Top XI: Premier League 2020/21

Prelevato nel mercato estivo dall’Arsenal dopo aver cominciato a trovare una certa continuità con i Gunners, è arrivato all’Aston Villa dove ha confermato le buone sensazioni date nei due mesi da titolare nel Nord di Londra.

In un Aston Villa partito forte ma che ha avuto tante difficoltà nel finale di stagione, la presenza del portiere argentino si è rivelata vitale per mantenere lontana la zona retrocessione, soprattutto nel periodo di assenza di Jack Grealish. Martinez ha dimostrato di poter stare ad alti livelli; ha fatto registrare il terzo miglior dato del campionato sui clean sheets (15), il quarto per ciò che riguarda le parate effettuate per 90’ (3.7) e il secondo miglior differenziale tra xG e gol subiti (+6.6). Questi dati dicono molto sulla solidità che Martinez ha garantito in questa stagione. Ma non è solo un portiere efficace ma anche uno spettacolare, esaltante da vedere per il modo in cui comanda l’area e per come copre la porta.

Ha 28 anni: non è giovane ma è in un’età che per un portiere rappresenta solo l’inizio del prime. C’è forse qualche rimpianto sul giocatore che sarebbe potuto diventare con un po’ di fiducia in più.