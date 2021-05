Top XI: Liga 2020/21

Non è propriamente un terzino, anzi il suo compagno di squadra Kieran Trippier paradossalmente è stato tra i migliori della competizione quando ha giocato, e ci sarebbero potuti stare altri nomi che giocano in quella zona del campo con continuità, come l’eterno Jesus Navas col Siviglia o il brasiliano Emerson del Betis. Però inserire qui Llorente serve proprio per mostrare la sua incredibile stagione: doppia cifra in gol e assist con una flessibilità assoluta di zone di impiego. Simeone ha trovato la scorsa stagione in Llorente un’arma tattica fondamentale per il suo sistema grazie alla scoperta del suo intuito per gli inserimenti in area e all’infinito sforzo fisico che è in grado di mettere in campo. In questa stagione ha sfruttato appieno la sua pedina, portando Llorente a giocare in ogni altezza del campo nel versante destro dello schieramento dell’Atlético.

A 26 anni Llorente è molto più di quello che l’Atlético sperava di aver comprato dal Real Madrid – pagandolo comunque 30 milioni nell’estate 2019. Se l’anima della squadra è Koke e il giocatore risolutore Luis Suárez, la determinazione dell’Atlético è incarnata da Marcos Llorente. Un moto perpetuo, che copre il campo con una facilità disarmante lungo tutta la partita incurante della fatica. Simeone non ne ha potuto fare a meno, anche a costo di tenere in panchina giocatori più talentuosi come Joao Félix o Correa negli scontri diretti per il titolo. Llorente ha giocato partite da seconda punta, ala destra, mediano e anche esterno destro a tutta fascia in caso di difesa a 3. La sua capacità di attaccare gli spazi, con e senza palla, e i suoi mezzi atletici hanno impressionato tanto che nelle qualificazioni al Mondiale 2022 di marzo Luis Enrique l’ha fatto giocare come terzino destro titolare della Spagna.