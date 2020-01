Le 10 partite più memorabili del decennio

Il primo ricordo chiaro di una partita che ho visto allo stadio è un dribbling incredibile di Dejan Savicevic in un Milan-Parma finito 3-0 nel 1996. Una partita come tante di cui forse mi sarei dimenticato anche io e che invece ricordo ancora, e meglio di altre che ho visto negli anni successivi, soprattutto per quel dribbling.

Spesso il ricordo di una partita è legato a dettagli come questo, o ad altri ancora più personali, il che è un problema per lo scopo di questo pezzo, che dovrebbe raccogliere le partite che meglio hanno definito questo decennio. Ogni partita che vediamo è un’esperienza personale, e ricordarne alcune più di altre a distanza di anni è una questione che riguarda più noi che la partita stessa.

Un’altra complicazione è che ovviamente non ho visto tutte le partite giocate in questo decennio, e di molte che ho visto non ho ricordi abbastanza chiari per stabilire se meritassero di entrare in questa lista. Non ho visto in diretta la vittoria per 3-0 della Roma sul Barcellona dell’aprile del 2018, ad esempio, e rivederla in un altro momento, conoscendo già il finale, non è la stessa cosa.

Il topos della rimonta è stato piuttosto frequente in questo decennio, e le prime partite che mi sono venute in mente pensando a questo pezzo sono state proprio le tante rimonte a cui abbiamo assistito negli ultimi anni in Champions League. E se non devo spiegare perché è così facile ricordare queste partite non credo però che si possano definire davvero “belle”, almeno in un certo senso. Cioè, alla base di queste rimonte c’è un chiaro squilibrio nelle prestazioni delle due squadre, e questo di solito non è il presupposto per una bella partita.

Comunque, alcune rimonte le trovate qui sotto, altre le ho tenute fuori per dare spazio a partite meno epiche ma più rappresentative delle rivalità, dei momenti significativi o delle squadre che con le loro imprese o il loro modo di giocare hanno segnato questo decennio. Quindi ecco qui dieci partite memorabili degli anni Dieci, nel senso più letterale possibile: le partite, cioè, che credo meritino di più di essere ricordate.