Il power ranking della Western Conference

Occhi addosso ne avranno tanti, per non dire tutti. Prendendo Russell Westbrook i Lakers hanno ribaltato di nuovo tutto il roster, arrivato alla quarta rivoluzione in altrettanti anni di LeBron James in città. La squadra della scorsa stagione non è riuscita a ripetersi per motivi di salute, di chimica di spogliatoio e di tiro perimetrale: se sotto il primo aspetto la dirigenza può intervenire solo fino a un certo punto, sul secondo si spera che la lunghissima serie di veterani presi al minimo salariale possano creare il giusto ambiente quando arriveranno le inevitabili difficoltà che questo gruppo si appresta ad affrontare. Lo scorso anno hanno chiuso al 24° posto per rating offensivo (!) e al primo per quello difensivo: le nuove aggiunte dovranno aiutare a migliorare il primo dato senza che il secondo ne risenta troppo, sperando che Frank Vogel riesca di nuovo a mettere assieme una difesa competente anche con Westbrook e Carmelo Anthony in rotazione con minutaggi consistenti (auguri). Poi, per tutto il resto, tocca a LeBron James e Anthony Davis dimostrare di avere ancora la fame della stagione 2020 culminata con il titolo: se sono in salute ai playoff, non c’è ancora stata una squadra in grado di batterli (ok, per una sola post-season, ma tant’è).