Cinque storie da seguire nel primo turno dei playoff NBA

di Lorenzo Bottini

In principio furono Tony Wroten e Hollis Thompson, e nessuno potè dire granché perché bisognava perdere più partite possibile. Poi furono le stagioni perse da Joel Embiid e Ben Simmons per infortunio, e nessuno storse il naso per i playoff mancati. Poi le uscite al primo turno contro i Boston Celtics, più esperti e allenati da un predestinato. Infine i quattro maledetti rimbalzi del pallone contro i poi campioni in carica dei Toronto Raptors.

Nei sette anni di Brett Brown a Philadelphia è successo di tutto. È partito con una squadra che doveva perdere scientificamente il maggior numero di partite possibile e ora è deve vincere assolutamente il titolo per salvare la sua panchina. Nel mezzo ha avuto una prima scelta assoluta che ha dimenticato come si gioca a basket, una superstar mai in forma nel momento più importante della stagione, un roster montato e smontato con la velocità di un modellino della Lego, coriandoli che hanno invaso il campo durante una partita di playoff che non avevano vinto, la moglie del general manager beccata a criticare i propri giocatori dietro ad un account falso su Twitter e due assistenti – Monty Williams e Lloyd Pierce – che lo hanno abbandonato per diventare capi allenatori ad altre latitudini.

E nonostante la nave sbandasse pericolosamente, imbarcando sempre più cap space e con le scelte al Draft che venivano gettate in acqua a tribordo ed a babordo, Brown è rimasto sempre fisso al timone, come un capitano di lungo corso. La continuità in panchina ha garantito che i Sixers non saltassero in aria da un momento all’altro, azzardando trade ancora più folli di quelle realizzate sul serio, e ha aiutato Simmons ed Embiid ad arrivare ai piani alti della lega. Allo stesso tempo nessuno in NBA può concedersi così tanto tempo senza ottenere risultati consistenti e Brown, nonostante le molte attenuanti, non ci è andato neanche vicino.



L’ultima stagione tutti assieme? Coi Sixers non si può mai sapere

Soprattutto negli ultimi anni ha fallito nel dare una vera identità alla squadra, al netto dello shakeraggio continuo del roster, e non ha mai distintamente indicato una filosofia di gioco per massimizzare il talento di Embiid e Simmons, provando piuttosto a cambiare gli interpreti attorno alle proprie giovani star sperando prima o poi di trovare l’incastro giusto. Una mancanza di visione che si riflette anche nelle parole con le quali ha presentato in conferenza stampa l’ennesima sfida contro i Boston Celtics ai playoff, prima precisando quanto l’assenza di Simmons si farà sentire in fase difensiva e subito dopo sottolineando invece come senza l’australiano la fase offensiva sarà finalmente limpida nelle priorità. Un assist per tutti quelli che da anni chiedono di dividere la coppia e un’ammissione di responsabilità per non essere riuscito a massimizzare il talento che ha avuto tra le mani.

Dopo un anno che doveva essere trionfale e si è invece trasformato in un incubo, Brown affronta per l’ennesima volta i Boston Celtics, conscio che anche un successo nella serie potrebbe non bastare.