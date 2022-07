I movimenti di mercato più assurdi della settimana

Due anni fa Mathys Tel aveva quindici anni e dopo aver segnato 30 gol in 27 partite con l’Under 17 del Montrouge (squadra della periferia sud di Parigi, mentre lui è originario di Villier-le-Bel, periferia nord, a due passi da Sarcelles dove è cresciuto Mahrez, per dire) era appena passato allo Stade Rennais. Si descriveva così: «Sono un tipo umile, con i piedi per terra, perseverante e competitore quando devo raggiungere i miei obiettivi». Lo scorso anno con la maglia del Rennes ha fatto poche (10 in tutto) apparizioni a fine partita, ma a maggio ha giocato e vinto con la Francia l’Europeo Under 17, mettendo in mostra alcune qualità fuori scala per i suoi coetanei. La velocità, unita all’altezza e alla robustezza, ma anche il controllo tecnico, il tiro. Azioni finite subito nei video di skill su YouTube – il filtrante di esterno contro la Polonia, per l’inserimento del compagno dietro la difesa; il tiro a giro da fuori area contro la – che difficilmente però si può dire se valgano, o meno, i 30 milioni di euro che il Bayern Monaco ha investito su di lui.

Sembra assurdo che Nagelsmann sia costretto a specificare che un diciassettenne che ha giocato meno di un’ora in tutto (cinquantasette minuti per la precisione) nel campionato francese non sia il sostituto diretto di Robert Lewandowski, uno dei migliori attaccanti al mondo, con più di 600 gol segnati in carriera. Eppure qualcosa ci si aspetta da Tel a questo punto, qualcosa di grosso, anche considerando le qualità indubbie a sua disposizione. Staremo a vedere, intanto che il Bayern faccia un acquisto da squadra “Red Bull” è piuttosto una sorpresa, chissà se è stata fatta un’eccezione perché qualcuno ha visto qualcosa di davvero eccezionale in Mathys Tel o se, più semplicemente, è una scommessa che il Bayern fa sperando un giorno di poter dire di aver risparmiato per un giocatore che vale molto più di trenta milioni.