I calciatori più sottovalutati del decennio

Forse ci siamo resi conto troppo tardi del ruolo chiave degli esterni bassi nell’impostazione dell’azione. Con le squadre avversarie che si chiudono al centro i terzini hanno assunto la funzione di registi. Tempo che ce ne siamo accorti e Darijo Srna era già vecchio. Peccato perché pochi terzini destri come lui erano raffinati nelle letture col pallone; in pochi avevano la sua sensibilità tecnica. Forse ci soffermavamo sul suo nasone, sul mento sfuggente, su un aspetto che meno glamour non si può. Non riuscivamo a vedere che era uno dei migliori terzini della Champions League con la maglia dello Shakhtar. Mentre i suoi compagni brasiliani se ne andavano, uno dopo l’altro, Srna rimaneva ad arare le fasce dei campi ucraini. Lo ha fatto per 15 anni, Darijo Srna, senza che nessuno lo pensasse adatto a una squadra di alto livello.

Srna in questa classifica ci sta perché al suo prime era molto meglio di tanti terzini che hanno giocato nelle migliori squadre al mondo. Domanda provocatoria: se facessimo una top ten degli esterni bassi del decennio Srna ci potrebbe rientrare? Secondo me sì.

Dimitri Payet

Sul finire del 2019 Opta ha pubblicato diverse statistiche riguardanti il decennio, ma nessuno mi ha sorpreso come quella secondo cui Dimitri Payet è il calciatore che ha creato più occasioni da gol in questi dieci anni. Per occasioni create si intende la somma di assist e passaggi chiave, cioè quei passaggi che hanno portato un compagno al tiro. Payet ne ha create 974, un numero incommensurabile, difficile da commentare.

Payet quindi è stato uno dei giocatori più creativi del decennio, e probabilmente nessuno di noi avrebbe detto di trovarlo in classifica davanti a gente come Özil, Messi, Fàbregas o De Bruyne. Per doti tecniche, però, Payet potrebbe legittimamente stare in quel gruppo di giocatori. Il suo controllo orientato – la qualità che secondo me più distingue un grande giocatore – è a livello d’elite. La sua visione di gioco è raffinatissima, la qualità del suo calcio unica, il suo carisma debordante.

Quando si parla dei migliori calciatori al mondo, però, non si parla mai di Payet, perché?

Payet innanzitutto si è fatto notare tardi. La sua prima grande stagione è la 2010/2011, quando ha 24 anni, e non è comunque sufficiente a raggiungere un livello europeo. Passa al Lille, poi all’OM e quando si trasferisce in Inghilterra, al West Ham, ha già 28 anni e nessuna squadra di prima fascia se la sente di puntare su di lui. In quel momento era al suo apice, alla fine di quella stagione aveva servito un numero ridicolo di passaggi chiave (125) e Fabio Barcellona ne scriveva come un giocatore in ascesa, che sarebbe potuto finire all’Atletico Madrid di Simeone. Sapete quanto ha speso il West Ham per acquistarlo? 15 milioni, una cifra minuscola letta con gli occhi di oggi.

Al West Ham Payet fa un’altra grandissima stagione, segna 15 gol in 44 partite. Alcuni sono assurdi e impensabili. Come quel gol su calcio di punizione in cui la palla si alza in cielo prima di ricadere all’incrocio dei pali, e per cui vale davvero la pena di usare l’aggettivo da youtuber “insane”, cioè malato.



Alla posizione numero uno.

Payet poi giocherà un Europeo maestoso, aperto con un tiro all’incrocio dei pali al novantesimo contro la Romania. È il centrocampista migliore di quegli Europei, uno dei migliori fantasisti in Europa. Un prodigio nel gioco tra le linee, ma rimane al West Ham qualche altro mese, poi decide di tornare all’Olympique Marsiglia. A 30 anni forse nessuno voleva davvero investire su di lui, e lui stesso non sembrava avere così grande voglia di competere sui migliori palcoscenici. In un decennio in cui i bilanci e le plusvalenze hanno avuto un peso decisivo, chi voleva assumersi il rischio di prendere un giocatore – per di più abbastanza pazzo – di 30 anni?

Payet non è un talento sprecato, perché quello che poteva fare su un campo da calcio ce lo ha ampiamente mostrato, aveva la consistenza dei migliori, ma non è comunque bastato per essere tra i migliori. Qualcuno in questi anni ne ha sottovalutato le qualità di certo, lui ci ha messo del suo con scelte non sempre razionali, almeno nella prospettiva della carriera piramidale che diamo per scontata per qualsiasi calciatore. Non abbiamo mai pensato che magari a Payet sta bene così.

Antonio Di Natale

Antonio Di Natale è il giocatore ad aver realizzato più gol in Serie A nell’ultimo decennio e scommetto che nessuno di voi lo avrebbe detto. Nel decennio in cui Ronaldo e Messi hanno ulteriormente rafforzato l’importanza dei numeri nel definire il valore di un calciatore, per Di Natale parlano i suoi numeri. 125 gol realizzati tra il 2009 e il 2016. Sul peso di questi gol possiamo dividerci: qualcuno dirà che realizzati con la maglia dell’Udinese, senza troppa pressione addosso, hanno meno importanza; altri faranno notare che farli in una piccola squadra è ancora più straordinario.

Ma per accorgerci del valore di Di Natale, della classe con cui giocava, basterebbe guardare i video dei suoi gol. Non sono gol comuni: contengono una qualità tecnica e un genio creativo che appartiene solo a lui. Un gol di Di Natale lo riconosci. Il mio preferito appartiene al decennio precedente, lo aveva segnato al Catania e racconta il suo talento. Uno scavetto di esterno quasi sulla linea di fondo a superare l’intervento disperato di un difensore in scivolata. Un attaccante così per me avrebbe potuto giocare – magari non da titolare – persino nel Barcellona di Guardiola. Non aveva molto da invidiare a David Villa. Tra le seconde punte iper-tecniche classiche del calcio italiano di provincia – Bellucci, Miccoli, Di Michele, Di Napoli – Di Natale ne è il re.

Di Natale ha giocato in Nazionale, pare che la Juventus abbia provato a convincerlo nell’estate del 2010 e lui disse di no, preferendo la tranquillità del Friuli. A differenza di molti giocatori di questa lista, il talento di Di Natale non era un segreto. Non siamo stati noi a sottovalutarlo ma lui a rinunciare a una dimensione più grande che di certo gli sarebbe appartenuta. In fondo è anche questa la sua grandezza.