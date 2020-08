I migliori gol di Callejon su assist di Insigne

Per la sua duttilità tattica Callejon ha ricoperto tutti i ruoli. Mourinho al Real Madrid lo ha fatto giocare addirittura terzino e quando parla di lui lo fa con un’enfasi che non associamo all’umiltà di Callejon: «Mi piaceva come giocava nell’Espanyol, mi piaceva la sua duttilità in campo. Ho conosciuto un ragazzo con una personalità forte, un giocatore umile che ha saputo ritagliarsi il suo spazio, il rispetto della gente e dei compagni di squadra. Sa rendere prezioso ogni minuto in cui è in campo: per molti giocatori entrare per 10 minuti è un problema, per lui no. Quando viene chiamato in causa è sempre al top. Mi piace molto la sua mentalità, è un esempio per tutti».

Se però dovessimo trovare un ruolo preciso di Callejon dovremmo dire che probabilmente è una seconda punta. Il suo istinto per i tagli in area di rigore è quello di una punta, di un giocatore abituato a liberarsi in area di rigore per segnare, pur partendo da lontano. Siamo abituati ai suoi tagli sul secondo palo ma qui si muove benissimo sul primo, in mezzo a un boschetto di difensori avversari come nella giungla vietnamita, e da cui sbuca con un colpo di testa improvviso.