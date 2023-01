I migliori meme calcistici del 2022

È ormai il quinto anno che ci facciamo aiutare da Serie /A/ Memes per selezionare i migliori meme a tema calcistico dell’anno appena passato. Ogni anno crediamo che questo aspetto del nostro linguaggio sia ormai alla sua fine, ogni anno escono meme più belli e complessi di quelli dell’anno precedente. Se siete interessati all’archeologia memetica potete tornare a consultare i capitoli degli anni precedenti: qui trovate il 2021, qui il 2020, qui il 2019, qui il 2018 e qui il 2017. Anche quest’anno grazie a Federico Martucci, senza il quale questo pezzo non sarebbe possibile. Cominciamo.

Ammerda (di Giovanni Mennuni)

La classica vignetta del dilemma del carrello dove bisogna decidere se investire 5 persone o cambiare rotaia e investirne solo una viene associata all’incredibile video del tifoso della Roma in scooter prima del ritorno della semifinale di Conference League Roma-Leicester. Tifoso che, passando di fianco al tram pieno di tifosi ospiti, urla e insulta prima di schiantarsi sulla macchina in coda. Sicuramente l’avrete visto.

Il VAR ma è Better Call Saul (di Francesca Simeone)

Il surreale episodio dell’errore del Var che non vede la posizione di Candreva in Juventus-Salernitana qui è ripreso unendolo alla scena di Better Call Saul in cui Saul diventa amico della guardia giurata per distrarlo dalla rapina che avviene sugli schermi.

Circolo dei Mondiali

La trasmissione della Rai pensata per i post-partita serali degli incontri dei Mondiali che ha visto Sara Simeoni, Jury Chechi e Diego Antonelli come ospiti fissi di Alessandra De Stefano è stata strana. I tre opinionisti chiamati per parlare delle partite sono un po’ sembrati i “3 uomini col papillon” a cui, in una trasmissione all’interno della serie “Bojack Horseman”, viene chiesto di parlare del concetto di aborto.

Fame di mangiare (di Francesco Pisano)

Lo strampalato discorso di Pioli in conferenza stampa dopo la cruciale vittoria in rimonta contro la Lazio ha ricordato tantissimo il discorso sul leone e la gazzella di Aldo all’appuntamento al ristorante nel film “Così è la Vita”.

Fraseggiamo (di Lorenzo Costabile)

È sempre strana e divertente la contrapposizione tra i tecnicismi usati per parlare di calcio all’interno dei calcetti e la caratteristica cialtroneria dei suoi partecipanti.

Giampaolo

La vignetta del fumetto di Tintin diventata famosissima in cui il marinaio esausto davanti alla birra si sorprende che sia solo mercoledì (“What a week, huh?” “Captain, it’s Wednesday”) è ripresa in occasione dell’assunzione di Giampaolo come nuovo allenatore della Sampdoria a gennaio 2022, poi esonerato nell’ottobre successivo.

La melina (di Giulia Moccafighe)

Il virale spezzone in cui in Juventus-Sampdoria la Juventus ripete diverse volte un giro-palla sterile ha ricordato una scena analoga dei Simpsons, rinforzando la teoria che la serie di Matt Groening abbia previsto tutto.

Paparesta (di Francesco Pisano)

Uno dei trend dell’anno su TikTok è stata l’interpretazione di questa scena di un ipotetico film da parte della ragazza del video. I duetti con il suo breve video si sono poi susseguiti creando poi l’effettivo trend, qui associato con Paparesta chiuso nello spogliatoio da Moggi.

Sciapo’ (di Matteo Belmusto)

Uno dei tormentoni del 2022 è stato il discorso di Cassano sulla Bobo TV dove parla in maniera sostanzialmente negativa di Cristiano Ronaldo, chiosando con uno “Chapeau” dopo aver elencato i suoi successi, prima di demolirli. Qui il discorso è ripreso immaginando un futuro distopico dove Cassano viene chiamato per urlare il suo tormentone, diventando un po’ come Martellone.

Spalletti e le galline del Cioni

Il format dello sbaglio nell’utilizzo di personalità diverse con gruppi di amici diversi è ricollegata all’incredibile conferenza stampa di Spalletti risalente alla stagione 2016/17, dove l’allenatore risponde in maniera volutamente polemica ad una domanda su Juan Jesus di un giornalista parlando delle “galline del Cioni”, suo vicino a Certaldo.