I migliori meme del 2019

Portano una maglia del Boca e una cuffietta dell’Ajax da cui spunta uno chignon alla Cristiano Ronaldo, ma platinato. Poi fumano sigarette non elettroniche.

Materazzi e Rui Costa in Game of Thrones

L’iconica foto di Materazzi e Rui Costa che osservano San Siro bruciare di fumogeni ha sempre avuto un fascino post-apocalittico. In questo meme un altro grande topos del 2019, un po’ scontato, ovvero Game of Thrones.

Ok Boomer

“Ok Boomer” è stato il meme della fine del 2019, quello che più di tutti ha riassunto il conflitto generazionale su cui è fondata la lotta al climate change.

Totti in Breaking Bad

Immagine di Valerio Fusarpoli.

Questo è un meme cervellotico. Il “cognome di Totti” è stato oggetto di un tema di meme nonsense che sosteneva che il vero cognome dell’ex calciatore della Roma non fosse veramente Totti, ma un altro, sconosciuto ai più.

In questo caso viene ripresa la celebre scena di Breaking Bad dove Walter White in un incontro in mezzo al deserto con un altro spacciatore, gli chiede “say my name” (che qui diventa “surname”) invitandolo a riconoscerlo come Heisenberg, il nome che il protagonista della serie usa nel mondo della droga. Il ritaglio degli occhi sovrapposto a Walter White è quello degli occhi di Totti prima del rigore contro l’Australia del Mondiale del 2006.

Me and the boys

Il meme “me and the boys” è diventato celebre su Internet per la sua estrema versatilità. Sono 4 persone che possono essere usate per descrivere qualsiasi attività fatta in un gruppo ristretto di persone. Tipo cercare un Tango finito sotto una macchina.