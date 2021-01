I migliori meme calcistici del 2020

L’arte dei meme calcistici è entrata nell’età della ragione: è ormai il terzo anno che su questi schermi trovate una selezione dei migliori meme a tema calcistico. Potete guardare le edizioni vecchie come se entraste in un museo archeologico dei meme, nel 2017 potevate leggere la contemporaneità nel ribaltamento da “Oman” a “Namo”; nel 2018 l’incredibile tassonomia dei conflitti in letteratura (classici, moderni, postmoderni) applicati però alla Serie A; nel 2019 Rui Costa e Materazzi guardavano immobili i draghi bruciare Approdo del re. In quelle edizioni, come in questa, a guidare la selezione c’è Serie /A/ Memes, il politburo dei meme calcistici. Grazie come sempre a Federico Martucci.