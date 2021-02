Le migliori costruzioni dal basso dell’ultima giornata

Una settimana fa, quando il Napoli ha perso con il Genoa subendo un gol per via di un errore (non forzato, puramente tecnico) in impostazione, Rino Gattuso ha sottolineato come giocando ogni tre giorni non si riesca ad allenare a dovere questa fase di gioco. Nonostante ciò, il Napoli come molte altre squadre non ci rinuncia. Anche sotto pressione, se c’è una possibilità di giocare corto, sicura, i giocatori di Gattuso continuano a preferire quella.

La Juventus è una delle squadre del campionato che, quando vuole, è capace di portare un pressing asfissiante e ben organizzato, proprio per forzare il lancio lungo che parte del pubblico italiano desidera vedere più spesso e che porterebbe a un recupero nella metà campo avversaria. Questa situazione arriva dopo circa quaranta minuti di gioco, nasce da un fallo laterale sul lato destro a favore del Napoli. Non vediamo come la palla torna fino a Meret perché la regia televisiva aveva mandato in onda dei replay: quando torniamo in diretta Meret è pressato da Cristiano Ronaldo ed è più o meno costretto a passare la palla a Rrahmani, vicino alla bandierina del calcio d’angolo.

Tutta la Juve è alta e Rrahmani non rischia il passaggio verso il centro anche se, mentre riceve palla, il suo sguardo va in quella direzione alla ricerca di un compagno libero. Come si vede poco dopo, Insigne e Politano si sono abbassati molto ma sono seguiti da Rabiot e Danilo. Rrahamani si appoggia su Di Lorenzo, seguendo una circolazione perimetrale. In casi del genere se il terzino non si sente sicuro può ricorrere al lancio lungo verso la punta, con l’interno del piede, ma Di Lorenzo ha qualche secondo a disposizione prima che arrivi Chiesa e quindi stoppa la palla e alza la testa. Il passaggio per Bakayoko alza la percentuale di rischio perché, anche se Bentancur gli lascia quattro o cinque metri e lo stesso Bakayoko sembra allargare le braccia per chiedere che gli venga data la palla sui piedi, si trova comunque in mezzo a quattro giocatori bianconeri.

Di Lorenzo è attento a passare la palla sul piede forte di Bakayoko, il destro, con cui – sempre nel caso in cui non si sentisse sicuro per via della pressione di Bentancur – potrebbe calciare lungo. Ma il centrocampista controlla con la suola e si gira verso destra, verso la propria porta, cioè. Probabilmente Bakayoko già sapeva che sul lato opposto avrebbe trovato Mario Rui e Lozano in superiorità numerica, o magari quando ha alzato la testa guardando Meret (che resta comunque un’opzione praticabile e sicura per, in caso, lanciare lungo) ha visto che il portiere gli stava indicando quel lato di campo.

Fatto sta che il centrocampista parigino (anche grazie all’assenza di pressione di Cristiano Ronaldo) può girarsi, alzare la testa ed effettuare un cambio di campo di sinistro, il suo piede debole, che arriva direttamente sulla testa di Mario Rui. Su Mario Rui arriva Bernadeschi, ma non abbastanza velocemente da contendergli il duello aereo. Anzi, Bernardeschi viene agilmente scavalcato e il colpo di testa di Mario Rui apre il campo a Lozano, che può portare palla indisturbato per trenta o quaranta metri. È da notare anche come nel tentativo di non sbilanciarsi, restando quindi in superiorità in difesa, anche Zielinski abbia campo libero per inserirsi, con Danilo costretto a un recupero lunghissimo con cui, comunque, non riuscirà a riprendergli i metri di svantaggio.

Quindi Lozano porta palla, Osimhen partendo da destra taglia verso sinistra aprendo un corridoio a Zielinski che arriva sulla palla con l’interno del campo teoricamente libero. La Juventus viene salvata dalla lettura difensiva di Chiellini, che molla Osimhen al momento opportuno e con un senso della posizione fenomenale diventa un ostacolo impossibile da aggirare per Zielinski. La pazienza e la calma del Napoli, pur sotto pressione, sono state premiate dalle giocate di Bakayoko e Mario Rui e, se non fosse stato per Chiellini, il Napoli sarebbe arrivato direttamente in porta.