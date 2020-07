Le domande fondamentali della ripartenza NBA

LB: Questa è davvero una delle questioni più complesse da affrontare e ci sono motivazioni estremamente valide per sostenere entrambe le posizioni. Credo che la NBA e Adam Silver non si sarebbero mai aspettati una gestione così scriteriata dell’emergenza in Florida quando hanno ratificato il progetto bolla a Disney World e che si sarebbero trovati a fine luglio circondati da una situazione fuori controllo. La Florida in questo momento è una delle zone più colpite al mondo dalla pandemia, con ripercussioni che rendono sempre più surreale e distopica la distanza tra la perfetta organizzazione della NBA e il caos appena fuori.

MDO: Per me non è tanto una questione di giusto o sbagliato, ma di possibile e impossibile. Nel momento in cui la decisione è stata presa sembrava strano immaginare una NBA in una bolla, ma era certamente possibile. Il numero di casi era sceso in Cina e Europa, e anche negli Stati Uniti pensavano di arrivare ad agosto con una situazione per quanto possibile sotto controllo. Oggi sappiamo che non è andata così e mi sembra che il problema non sia solo organizzativo – era chiaro che la NBA avesse le risorse e la capacità di gestire una bolla e salvaguardare la stagione – quanto piuttosto politico. Cosa penserebbe l’opinione pubblica se la Florida dovesse andare in lockdown totale mentre a Disney World si disputa uno degli eventi sportivi più importanti al mondo? Per non parlare del numero di morti, che nei prossimi giorni potrebbe iniziare a salire. (S)fortunatamente la Florida è un posto strano e a meno di gravi questioni sanitarie credo che tutto continuerà a essere così, tra tragedia e normalità.

LB: Sì, sono d’accordo. Però la NBA ha trattato l’emergenza con la massima serietà stabilendo un protocollo che si sta per ora rivelando efficace e che dovrebbe essere preso da modello non soltanto dalle altre leghe professionistiche – basti vedere quello che sta succedendo in MLB – ma dallo stesso Governo americano, che invece ha deciso di trattare il COVID-19 come una questione politica. Al netto della serietà di Adam Silver & Co., dobbiamo però chiederci quanto la NBA stessa possa mettere in pericolo non tanto i propri tesserati, ma tutti i lavoratori essenziali che ogni giorno garantiscono la funzionalità della bolla.

Sappiamo tutti quanto chiudere questa stagione sia fondamentale dal punto di vista economico e si è cercato di farlo nella massima sicurezza possibile; sfortunatamente in questo periodo storico il massimo della sicurezza non è abbastanza. Almeno non per tutti.