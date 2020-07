Chi si gioca di più a Orlando

Chi non ha mai messo in dubbio la sua presenza nella bolla di Orlando è LeBron James. “Il Re” ha continuato ad allenarsi duramente anche la pausa, come confermato dalle foto fatte circolare sui social che hanno bullizzato chi durante il lockdown era orgoglioso di aver imparato a fare il pane in casa. James è ben conscio che nonostante sia ancora in perfetta forma, a 35 anni e dopo 17 stagioni in NBA inevitabilmente non potrà reggere lo stesso ritmo di qualche tempo fa mettendo a repentaglio le sue possibilità rimaste di raggiungere un ulteriore titolo.

Che il Taco Tuesday fosse una truffa?

Se la prima stagione di LeBron a Los Angeles è finita prima del previsto, saltando la post-season come non succedeva dal 2006, questa sarà giocoforza la più lunga della sua carriera e forse il riposo extra della scorsa estate potrebbe tornare utile. I Lakers hanno uno dei calendari più difficili nelle otto partite prima dei playoff, dovendo affrontare in sequenza Clippers, Raptors, Jazz, Thunder, Rockets, Pacers, Nuggets e Kings in prelibati antipasti per quelli che saranno poi i turni massacranti per arrivare alle Finals. Il vantaggio di cinque partite e mezzo accumulato finora sui cugini dei Clippers non dovrebbe rendere però troppo competitivo il finale di stagione regolare, anche perché il fattore campo nell’eventuale finale contro Milwaukee sarebbe neutralizzato dalla bolla di Disney World. Quindi per i gialloviola il compito primario a Orlando sarà quello di ritrovare la chimica mostrata a marzo ed inserire i nuovi arrivi, J.R. Smith e Dion Waiters tra tutti.

A dieci anni dalla Decision di andare a Miami, LeBron ha ancora in mano le chiavi della lega e, come ha dimostrato nelle ultime partite prima della sosta contro diretti concorrenti come Bucks e Clippers, quando il gioco si fa duro è lui a dettar legge. E in una stagione assurda, funestata dalla scomparsa di Kobe Bryant e caratterizzata dal successo planetario di The Last Dance, siamo sicuri che troverà delle motivazioni extra.