Le 15 partite che hanno definito un decennio di tennis

Affermatasi proprio in conclusione del decennio precedente, l’egemonia dei Fab Four ha caratterizzato fortemente la prima metà del Duemiladieci. Solamente il raggiungimento di un equilibrio interiore migliore per Djokovic, pareggiato a quello già conquistato da Federer e Nadal, ha ingiustamente ridimensionato la straordinaria e spesso sottovalutata grandezza di Andy Murray https://www.ultimouomo.com/andy-murray-ritiro-fine-carriera/, isolando via via la retorica dei Big 3 da quella dei Fab Four.

L’unica vera intrusione tra i big a questo livello di eccellenza è stata quella di Stan Wawrinka, che ha legato indissolubilmente la sua narrativa allo scontro con Djokovic. In tutti e tre gli Slam vinti ha sconfitto il serbo e la sua parabola probabilmente non sarebbe nata se in questo spettacolare ottavo di Melbourne 2013 avesse perso con un punteggio più netto, magari al tie-break nel quarto set. Un match stupendo e determinante per prendere la giusta consapevolezza verso una gloriosa seconda metà di carriera.

E poi, forse, l’ultimo punto di questo match è il più bell’ultimo punto di un match del decennio:

https://www.youtube.com/watch?v=WLF-br9zuxo