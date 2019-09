Un motivo per prenderlo: Potrebbe diventare forte.

Un motivo per non prenderlo: Dopo la partita col Napoli rischia di costar caro.

Fantallenatore tipo: Quello che all’asta ha già preso la sua riserva: Franck Ribéry.

Le prime giornate di campionato sono piene di abbagli: ci troviamo di fronte squadre ancora non rodate e spesso incomplete, infarcite di giocatori che in quel momento sembrano indispensabili, e poi finiscono nel dimenticatoio. Ad agosto ci sembra tutto scintillante: i confermati ci danno un senso di riscatto o continuità, gli esordienti regalano grandi promesse, i nuovi acquisti hanno un’aura quasi invincibile. In questo senso vale ricordare la massima di Dickens, che diceva: «Non c’è un mese in tutto l’anno in cui la natura si adorni di più bella veste come nel mese di Agosto».

Non bisognerebbe fidarsi, ma come si fa a non restare turbati dallo splendido esordio di Sottil in Serie A? A vent’anni, con una manciata di presenze tra i professionisti alle spalle, l’esterno della Fiorentina ha messo a ferro e fuoco la fascia destra: nei suoi primi 78 minuti da titolare ha fatto due dribbling su tre, un passaggio chiave e due tiri in porta, costringendo gli avversari al fallo sei volte. Numeri poco interessanti, per i fantallentori, ma se ha fatto questo alla prima contro il Napoli pensate cosa potrà fare tra un paio di mesi contro Udinese, Parma e Verona. Certo, l’arrivo di Rachid Ghezzal non lo faciliterà.