5 giovani da tenere d’occhio in Serie B

Andrew Gravillon è nato a Pointe-à-Pitre, in Guadalupa, la stessa città in cui è nato Lilian Thuram. L’8 febbraio ha compiuto 21 anni ma ha già cambiato tre squadre. A 18 anni dal FCM Garges-Les-Gonesse è passato all’Inter – notato in un torneo quando aveva appena 15 anni – e poi, ancora prima di esordire tra i professionisti, il Benevento lo ha acquistato per la sua prima stagione in Serie A. Gravillon non è riuscito a giocare molto, appena 2 presenze, ma aveva già messo in mostra abbastanza qualità da essere chiamato in prestito dal Pescara nel mercato di gennaio, una squadra di Serie B con ambizioni di promozione.

È al Pescara che Gravillon sta mostrando tutto il suo talento, spiccando fra i migliori difensori della Serie B. Gravillon ha scelto il Pescara per Zeman – «potevo andare al Novara, che è poco distante da Milano, ma, dopo aver parlato con l’agente, ho deciso di venire a Pescara perché qui c’è un tecnico che mi può far diventare “un leone” a livello tecnico» – ma il tecnico boemo è stato esonerato appena un mese dopo il suo arrivo. Al suo posto è arrivato Giuseppe Pillon, che in questa stagione ha fatto tornare il Pescara a competere per le prime posizioni. Gravillon è uno dei pilastri della squadra quinta in classifica, e che era anche una delle migliori difese della categoria, almeno prima di prendere 5 gol dall’attacco del Brescia (che però si sta dimostrando fuori scala).

Come quasi tutte le squadre con ambizioni di promozione, il Pescara domina il campo col possesso, mantenendo una linea difensiva mediamente alta. In questo contesto Gravillon può sfruttare tutta la sua capacità nella copertura della profondità. Gravillon è alto quasi un metro e 90 ma è così muscoloso che sembra più basso. Ha un fisico statuario, su cui poggiano tutte le sue migliori qualità: la potenza nell’uno contro uno, la velocità in campo aperto, la forza negli stacchi aerei.

Gravillon è un difensore moderno e aggressivo, che ama rompere la linea in avanti (con tempi non sempre perfetti) e giocare con molto campo alle proprie spalle, sicuro di poter recuperare su qualsiasi attaccante. La sua capacità nel recupero è così evidente che spesso Gravillon si lancia anche in diagonali di chiusura dalla parte del compagno di reparto – Perrotta o Campagnaro – sempre più lento di lui. Spesso non si limita ad accompagnare l’avversario ma va direttamente per il pallone.

La modernità di Gravillon si esprime anche con la palla fra i piedi. Il Pescara comincia sempre da lui l’azione, che con il piede destro è sempre lucido nelle letture. Quando non può affidarsi al regista – Brugman – sfrutta la sua precisione nel gioco lungo col destro, con cui ama spesso cambiare campo verso l’esterno offensivo sul lato opposto. Gravillon non ha una sensibilità tecnica d’élite, ma le sue esecuzioni sono comunque pulite e quasi sempre lucide.

I suoi limiti maggiori, in questo momento, risiedono nella gestione della difesa in area di rigore. Non è sempre concentratissimo nella marcatura degli avversari in area e quando gli spazi si restringono ed è costretto a lavorare di più con il tempismo e le letture. A volte si perde l’uomo che si inserisce, oppure non accorcia sempre con i tempi giusti (nella partita contro il Brescia ad esempio concede a Torregrossa molto spazio in area per siglare il quinto gol).

Si tratta comunque di difetti legati anche alla sua giovane età. Un difensore di solito raggiunge la maturità attorno ai 25 anni, e Gravillon in questo senso ha davanti ancora alcuni anni in cui può trovare il modo di limitare i suoi difetti ed esaltare invece i suoi pregi, che già ora sono diversi ed evidenti.