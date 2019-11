6 curiosità della dodicesima giornata di Serie A

Si sa, la serie A è come un rubinetto di acqua bollente al massimo della pressione: chi ci si avvicina con troppo entusiasmo rischia seriamente un’ustione di secondo grado. È pressappoco quel che è successo a Fabio Grosso, mortificato da uno 0-4 che ha precedenti anche piuttosto freschi: per maggiori informazioni chiedere a Moreno Longo, altro enfant prodige il cui debutto in serie A con il Frosinone, la scorsa stagione, fu festeggiato dall’Atalanta con un gioioso 4-0. E’ più insolito che una batosta del genere piombi tra il capo e il collo di un tecnico subentrante, visto l’antico luogo comune che vuole il nuovo allenatore “dare la scossa” all’ambiente dopo una serie di risultati negativi. Eppure, è successo anche questo.

Per esempio, i tifosi del Bari ricordano ancora con raccapriccio l’esordio horror di Eugenio Fascetti, 13^ giornata 1995-1996: appena subentrato a Giuseppe Materazzi, il tecnico viareggino esordì con una sconfitta per 7-1 a Cremona di cui chi ha buona memoria ricorda la lapidaria pagella che la Gazzetta dello Sport riservò al portoghese Abel Xavier: “4. Chi l’ha visto?”. Tragicomico anche l’esordio di Aldo Agroppi sulla panchina della Fiorentina, gennaio 1993: non si era ancora messo a sedere in panchina che Marco Branca aveva già portato in vantaggio l’Udinese dopo nove secondi, tanto che in futuro il tecnico di Piombino avrà modo di scherzarci su: “Quello di Branca era un gol che apparteneva ancora alla gestione Radice”.

Nell’azione incriminata del primo gol di Branca, decisivo in negativo anche il buco di Stefano Pioli, altro allenatore subentrato in corsa in questa stagione.

Oltre a Fascetti, solo un altro allenatore ha esordito con una sconfitta per sei gol di scarto negli ultimi 25 anni: Angelo Pereni, più che altro un semplice traghettatore nel Lecce 1997-1998, allenato per tre giornate in inverno in attesa del passaggio da Prandelli a Sonetti. Non fu un’esperienza da raccontare ai nipotini: tre partite, tre sconfitte e 14 gol subiti, tra cui un 6-0 all’esordio contro la scatenata Udinese di Zaccheroni e Bierhoff. Grazie, e arrivederci.



Merita comunque un capitolo a parte il laocoontico tragitto di vita disegnato dal Palermo di Zamparini 2015-2016, in cui ci furono otto cambi di gestione tecnica in 38 partite (la squadra si salvò). Nella maionese impazzita di quella stagione, particolarmente degna di nota l’unica panchina in serie A di Fabio Viviani, allenatore per un giorno nell’attesa che si sbloccasse la situazione di Guillermo Barros Schelotto (sì, anche lui ha allenato il Palermo): una sconfitta per 4-0 in casa del Genoa, in cui gli insoliti panni del mattatore furono indossati da Cristian Ansaldi (tre assist!).