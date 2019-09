7 curiosità dalla terza giornata

Messa alle spalle la pausa Nazionali (giornate in cui possiamo vedere il kosovaro Valon Berisha fare gol agli inglesi al primo minuto – ma NON è record, per colpa del sammarinese Davide Gualtieri che nel 1993 mise a segno un colpo quasi sicuramente insuperabile) ci siamo trovati davanti a un sabato di campionato sonnacchioso che ha lasciato il posto a una domenica pirotecnica in cui ne sono accadute di ogni tipo, a cominciare dai primi gol in carriera da fuori area di due predatori come Giovanni Simeone e Duvàn Zapata.

Ci toccherà purtroppo solo accennare al record continentale del Verona, unica squadra dei top 5 campionati europei a non avere ancora subito un solo gol su azione. E meriterebbe più di una menzione il simpatico Joaquin, che segnando su rigore in Betis-Getafe è entrato, a 38 anni un mese e 25 giorni, nella top 10 dei marcatori più anziani della storia della Liga. Ma fatti ancora più ragguardevoli sono accaduti, e siamo qui per testimoniarli.