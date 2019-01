Come cambia il Milan con Piatek

A inizio agosto Gonzalo Higuaín era arrivato a Milanello come acquisto di punta di un mercato che doveva rilanciare l’immagine del Milan dopo il passaggio di proprietà dall’oscuro imprenditore cinese Li Yonghong al fondo Elliott. In quel momento nessuno si sarebbe immaginato che la parentesi del “Pipita” a Milano sarebbe durata appena cinque mesi. Dopo una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative, in una squadra in cui era considerato la stella ma che faticava a creargli attorno un contesto in cui brillare, Higuaín ha preferito riunirsi con Sarri al Chelsea nel momento più difficile per l’ex allenatore del Napoli, impegnato a difendere il quarto posto in Premier League dalle rimonte di Arsenal e Manchester United e alla ricerca di un attaccante più adatto al suo sistema di Morata, a quanto pare vicino alla firma con l’Atlético Madrid.

In questo momento Sarri e Higuaín sembrano aver bisogno l’uno dell’altro. Il primo cerca nel “Pipita”, che voleva portare a Londra già la scorsa estate, la soluzione ai problemi offensivi del suo Chelsea, che ha segnato appena 4 gol nelle ultime 5 partite. Il secondo, invece, cerca nell’allenatore toscano il ritorno a una brillantezza persa al Milan, lasciato dopo soli 8 gol in 22 partite, a una media di un gol ogni 233 minuti: la peggiore da quando si è trasferito in Europa, se si escludono i primi cinque mesi al Real Madrid, che lo aveva comprato a 19 anni dal River Plate nel gennaio del 2007.

A riempire il vuoto lasciato da Higuaín al Milan sarà quindi Krzysztof Piatek, le cui prestazioni si sono normalizzate dopo un inizio di campionato clamoroso, con 9 gol nelle prime 7 giornate. L’attaccante polacco sembra aver risentito non poco sia dei cambiamenti in panchina del Genoa, che ha già sostituito prima Ballardini con Juric e poi quest’ultimo con Prandelli, che del terribile rendimento dei rossoblù: una sola vittoria nelle ultime 15 partite tra campionato e Coppa Italia. Dalla sconfitta per 3-1 contro il Parma all’ottava giornata, costata l’esonero a Davide Ballardini, Piatek ha segnato 4 gol in 12 presenze in campionato, oltre a una doppietta su rigore in Coppa Italia contro l’Entella, che non ha comunque evitato l’eliminazione del Genoa.

Questo calo di forma, dopo un inizio in cui sembrava poter segnare alla minima occasione, ne ha evidenziato i limiti e ha aiutato a farci un’idea più chiara delle sue qualità. Senza dubbio Piatek è un attaccante meno complesso di Higuaín, che invece ama partecipare alla manovra ed è capace, nei momenti migliori, di andare in porta da solo. Piatek non ha la sensibilità tecnica e i mezzi per tentare le giocate complesse a cui ci ha abituato Higuaín, crea connessioni più elementari con i compagni, è specializzato nella finalizzazione e non partecipa molto al gioco: in questo senso è più simile a Cutrone, pur avendo comunque caratteristiche diverse. Per tracciare la distanza tra il polacco e il “Pipita” basta fermarsi a due dati semplici come il numero di passaggi e la precisione: in questo campionato Higuaín ha tentato in media 23,3 passaggi per 90 minuti, con una precisione dell’83,7%; Piatek si ferma a 16,8 passaggi, con una precisione del 73,2%.



26 tocchi, 2 tiri e 2 gol: la partita di Piatek contro il Frosinone.

In una squadra dalla manovra essenziale come il Genoa, abituata a cercare presto gli attaccanti alzando la palla da dietro, Piatek doveva vincere i duelli aerei con i difensori e limitarsi a un appoggio semplice quando riceveva nella zona di rifinitura, a un compagno vicino o allargando il gioco su una fascia. Una volta scaricata la palla andava a occupare l’area, o comunque si predisponeva per concludere l’azione, senza intervenire ulteriormente creando combinazioni con i compagni o pensando giocate che aiutassero la squadra ad avanzare nella metà campo avversaria.

Pur essendo forte e difficile da spostare, va però detto che Piatek non era il principale riferimento avanzato del Genoa quando lanciava da dietro. Il giocatore più cercato era infatti Kouamé, più dinamico ed esplosivo, e dotato di un’elevazione clamorosa che lo ha reso il terzo giocatore con più duelli aerei vinti del campionato (105), dopo due specialisti come Santander e Pavoletti. Ovviamente Piatek è stato cercato spesso con lanci lunghi, ma più di lui era Kouamé a occuparsi di semplificare la risalita del campo, con un duello aereo o con movimenti in ampiezza o in profondità che lasciavano il polacco a presidiare la zona centrale per seguire lo sviluppo dell’azione e concluderla. Pur giocando in una squadra dalla manovra piuttosto povera, Piatek poteva comunque concentrarsi solo sulla finalizzazione grazie al lavoro di Kouamé, e in questo senso non stupisce che sia tra i principali tiratori del campionato: solo Cristiano Ronaldo e Chiesa hanno infatti calciato più di lui verso la porta avversaria.

Piatek negli ultimi metri

Piatek non eccelle soltanto nella quantità di tiri ma anche nella qualità, è rapido nell’esecuzione e sa calciare in molti modi: prevalentemente di potenza ma anche di precisione e talvolta in modo ricercato. All’Atalanta, nell’unica vittoria del Genoa degli ultimi quattro mesi, ha segnato con un tiro di interno sul secondo palo finito sotto l’incrocio.

La velocità con cui prepara il tiro e le varie conclusioni che ha dimostrato di avere nel suo bagaglio sono forse le qualità più evidenti mostrate da Piatek nella prima parte del campionato, quelle che gli hanno permesso di segnare così tanto pur giocando in una squadra con una manovra tra le meno pericolose del campionato (il Genoa è tra le squadre che produce meno Expected Goals e fa meglio solo di Frosinone, Chievo, Cagliari, Udinese, Parma e Bologna). I suoi tiri sono arrivati quasi tutti da dentro l’area, un altro aspetto in cui si allontana da Higuaín, che invece nella prima metà di questo campionato ha tirato con maggiore frequenza da fuori area, prendendosi maggiori responsabilità anche a causa di una manovra che non sempre lo ha supportato come avrebbe voluto.

Il profilo è insomma quello di un attaccante d’area, bravo a muoversi negli ultimi metri e capace di costruirsi il tiro anche senza il supporto di una manovra elaborata. Anche se al Genoa ha giocato perlopiù insieme a un altro attaccante, sembra quindi difficile che possa giocare in coppia con Cutrone, come ha fatto Higuaín per una parte della stagione. In quei casi era il “Pipita” ad accentrare su di sé movimenti e giocate per dare continuità alla manovra, lasciando a Cutrone il compito di attaccare la profondità. Piatek non ha però la pulizia tecnica e la visione per partecipare al gioco come faceva Higuaín e la sua presenza a fianco di Cutrone, un altro centravanti specializzato nella finalizzazione, rischierebbe di impoverire ulteriormente una manovra che già fatica a creare pericoli, come dimostrato dal periodo di crisi affrontato a dicembre.

In questo senso, a meno di clamorose svolte che portino al Milan a giocare in modo più verticale appoggiandosi da subito sui suoi attaccanti, è più facile immaginare che Piatek entri in competizione con Cutrone per il posto da centravanti nel 4-3-3, che nel frattempo è tornato a essere il modulo adottato da Gattuso anche grazie all’ingresso in squadra di Paquetá. Il brasiliano arrivato dal Flamengo finora è stato sempre schierato da mezzala, a sinistra contro la Sampdoria in Coppa Italia e contro la Juventus nella Supercoppa italiana, a destra contro il Genoa in campionato. In queste prime partite Paquetá ha dimostrato di poter alzare la qualità del palleggio del Milan. A sinistra, il centrocampista brasiliano ha cercato soprattutto l’intesa con Calhanoglu, non solo scambiando la palla col turco ma anche muovendosi per facilitare le sue ricezioni, a destra si è offerto invece come appoggio sicuro a Suso, condividendo con lo spagnolo la predisposizione ad avanzare palleggiando.

Aver trovato in Paquetá un giocatore in grado di aumentare la qualità complessiva della squadra può rendere il possesso del Milan meno prevedibile e, a cascata, mettere gli attaccanti in condizioni migliori quando si tratta di finalizzare. Pur giocando in un contesto tattico diverso rispetto al Genoa, in cui probabilmente dovrà migliorare la partecipazione al gioco come ha fatto Cutrone negli ultimi mesi, l’inserimento di Piatek verrà infatti valutato in base alle occasioni che la squadra riuscirà a creare per lui e, in definitiva, ai gol che segnerà.

La distanza con Higuaín

Sostituendo Higuaín con Piatek, il Milan ha d’altra parte rinunciato a un attaccante in grado di migliorare la manovra e di trovare da solo la giocata risolutiva per un attaccante meno raffinato ma capace di mantenere durante tutta la partita un’intensità che gli ha permesso finora di tirare fuori il massimo da ogni pallone ricevuto. Adesso Gattuso si ritrova con due attaccanti poco compatibili, con caratteristiche diverse ma più facili da alternare che da far giocare insieme: le qualità migliori di Piatek, cioè i movimenti negli ultimi metri, la rapidità di esecuzione e la capacità di sfruttare anche la minima occasione, sono tra i punti di forza anche di Cutrone, che anche quest’anno è il capocannoniere del Milan con 9 gol.

Se con Higuaín le gerarchie tra i centravanti erano definite, ora con Piatek sono più sfumate: Cutrone ovviamente conosce meglio il sistema e i compagni, e potrà utilizzare il normale periodo di ambientamento del polacco per consolidare il suo posto da titolare. Piatek dovrà inserirsi presto e imparare velocemente come finalizzare il gioco del Milan, studiando innanzitutto gli assist di Suso, che resta il principale ispiratore della manovra rossonera.

Perdendo Higuaín, il Milan forse si è indebolito tecnicamente, ma non si può ignorare che la versione del “Pipita” vista con la maglia rossonera sia stata molto lontana da quella ammirata nei suoi giorni migliori. Sostituirlo con un profilo dello stesso livello, a metà stagione e con la necessità di rispettare i paletti imposti dal fair play finanziario della UEFA, era probabilmente impossibile e il Milan ha scelto con pragmatismo di puntare sulla migliore opportunità disponibile sul mercato, anche a costo di aggiungere alla rosa un altro attaccante specializzato negli ultimi metri e poco a suo agio lontano dalla porta. Alla sua prima stagione in Serie A, Piatek ha già dimostrato di poter avere un impatto devastante, e ora è atteso da una sfida ancora più complicata: non deludere in una piazza che negli ultimi anni ha divorato quasi tutti gli attaccanti arrivati.