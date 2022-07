I movimenti di mercato più assurdi della settimana

La leggenda vuole che nell’estate del 2014, quando sembrava il giovane portiere più promettente del campionato italiano, Simone Scuffet abbia rifiutato il trasferimento all’Atletico Madrid per finire le superiori. C’è chi dice che questo bivio della sua carriera abbia fatto crollare tutto, come se quella singola scelta avesse fatto cadere la prima tessera di un domino che porta all’oblio. Nel maggio del 2016, mentre stava per concludere il primo di molti prestiti, al Como, Scuffet ha smentito che fosse quella la ragione del suo rifiuto. «Sono andato alle serali, poi sono tornato nella mia classe. Tesina sulla tassazione sui diritti di immagine dei calciatori: 72 su 100. Io ho scelto di restare a Udine per l’ambiente, per i preparatori dei portieri. Volevo continuare a crescere. Rimpianti? No, sentivo che era la cosa giusta. E se lo sentivo è stato giusto fare così». È così difficile dargli torto?

Rimane il mistero cosa sia successo alla sua carriera, passata senza nemmeno accorgercene da un futuro roseo in cui si parlava di lui come potenziale erede di Buffon a una serie di prestiti che associamo ai giocatori senza speranza: dopo il Como viene girato prima al Kasimpasa, poi allo Spezia. La scorsa estate viene ceduto a titolo definitivo all’Apoel Nicosia dove si pensava avrebbe potuto cominciare una nuova vita lontano dall’Udinese, che forse dopo il rifiuto all’Atletico Madrid non ha fatto di tutto per aiutarlo. Nella primavera del 2017 la società friulana gli ha rinnovato il contratto, ma nessun allenatore ha mai deciso di dargli fiducia, se non per pochissime partite. Ci proverà proprio nella primavera del 2017 Delneri, solo per preferirgli poi Karnezis dopo appena tre apparizioni. Stessa sorte con Julio Velazquez all’inizio della stagione 2018/19, questa volta le partite saranno nove. In mezzo l’esperienza con Massimo Oddo, che lo definì «un ragazzotto che si sta facendo grande» senza farlo mai giocare. Perché allora ostinarsi a tenerlo in squadra? Il presidente Pozzo addirittura lo criticò pubblicamente per aver deciso di andare in prestito al Como.

Persino nel campionato cipriota, però, le cose non sono andate nel verso giusto. Dopo 24 presenze, Scuffet pochi giorni fa ha rescisso il suo contratto e si è accasato al Cluj, in Romania. Sei anni fa, quando parlava del suo rifiuto all’Atletico Madrid, il portiere friulano sembrava ancora sereno sul suo futuro. «Sono convinto di non aver perso tutto. Questo pensiero che a 19 anni sono quasi finito, solo perché ho fatto un anno in B, non mi riguarda. Ho giocato 34 partite e mi serviva. Sono come un portiere che esce dalla Primavera e va in B: il percorso di un ragazzo normale». Oggi però Scuffet ha 26 anni ed è difficile spiegarsi com’è possibile che nessuna squadra si Serie A o B ci abbia più puntato dopo quella prima, abbagliante stagione, tanto più alla luce della tanto invocata gavetta che i giovani dovrebbero farsi, e che di certo a lui non può essere rimproverata. «Durante il mio percorso sono successe tante cose. Io ho fatto un bilancio di tutti questi anni per capire dove ho sbagliato oppure dove non sono stato aiutato in una decisione», ha detto lo scorso settembre senza però riuscire a darsi una risposta. Prima di accettare l’offerta del Cluj, Scuffet sembrava vicinissimo al Lecce, che avrebbe potuto finalmente spezzare questa maledizione e chiarirci le idee sulle sue prospettive nel calcio italiano. All’ultimo momento, però, la società salentina ha deciso di virare su Wladimiro Falcone. Sarà per un’altra volta, o forse no.

Qui trovate quelli della scorsa settimana.