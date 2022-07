I movimenti di mercato più assurdi della settimana

Come un fulmine a ciel sereno, i tweet degli esperti di mercato hanno iniziato a spuntare verso le 23: Cesc Fabregas sta firmando con il Como. È sembrata una di quelle notizie a metà tra il fake e il primo aprile, così assurde da non poter essere vere. Tutti siamo andati a controllare se chi scriveva aveva la spunta, se erano davvero loro a dare in pasto a noi questo strano matrimonio. Fabregas, uno dei giocatori più cool di questo millennio, uno che fino a qualche giorno fa stava in vacanza con Messi, che in carriera ha vinto tantissimo tra club e nazionale, e il Como, una squadra che – se non ce lo dicevano ieri – avremmo fatto fatica a ricordare fosse in Serie B e non più giù.

Subito abbiamo dovuto trovare una spiegazione: la più logica è che Fabregas sia stato attirato dalle ville sul Lago di Como, questo asset reso magico da George Clooney che sembra uno dei segreti della felicità (secondo qualcuno lo spagnolo avrebbe già una villa lì); la più assurda – da meme di internet – è un gioco di parole tra Como città e como ovvero come in spagnolo. La realtà è che Fabregas è un calciatore di 35 anni che negli ultimi due anni ha giocato appena 6 partite, che nell’esperienza al Monaco è sembrato una versione particolarmente slavata di se stesso, un calciatore che a 17 anni è diventato titolare dell’Arsenal (e che, anche per questo, ha alle spalle 17 stagioni in cui ha giocato quasi sempre tra le 40 e le 50 partite l’anno). L’ultimo Fabregas ha gli occhi gonfi e la faccia stanca; la barba ispida da padre e un fisico bolso. La scelta di andare a Como, quindi, pur rimanendo strana (perché Como, perché non in Spagna? Sarà proprio per la bellezza di quei posti? Possibile) entra nella storia di un calciatore che sembra amare davvero questo sport, che non vuole ancora dirgli addio, anzi vuole giocare davvero non fare la chioccia ai giovani dalla panchina, ma che è consapevole di non poter più stare a certi livelli. La nostra Serie B ringrazia e ci vediamo tra un mese: in campo o sul lago non fa poi tutta questa differenza.