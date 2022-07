Altri 22 acquisti assurdi che potrebbe fare il Monza

Andrea Belotti

Si dice che la salvezza passa da un grande centravanti e il Monza può ambire a un centravanti più grande di Belotti? Galliani non deve neanche trattarne il cartellino, basta raggiungere il Gallo a casa sua, citofonare con gentilezza e piazzarsi sul divano in soggiorno. Tra un caffè e due biscotti lo convincerebbe facilmente a sposare la causa del Monza. Belotti, dopo un piccolo passaggio a vuoto, non ha più il mercato che aveva solo qualche anno fa. Si parla di un possibile passaggio al Monaco, dove però avrebbe parecchia concorrenza (a cominciare da Ben Yedder che si dice possa interessare il Manchester United ma che per ora è sempre nel Principato e la scorsa stagione ha segnato 32 gol). Quale squadra di alto livello lo farebbe il suo centravanti titolare, chi metterebbe la mano sul fuoco per lui? A Monza sposerebbe un progetto basato sulla grande imprenditoria lombarda, lui che lombardo lo è. Una squadra che oggi è arrivata in A, ma domani chissà. Iniziare la propria storia in Serie A con un centravanti con oltre 100 gol in categoria non è da tutti, anzi.

Edin Dzeko

Si sta parlando anche di Dzeko per l’attacco del Monza e chi siamo noi per non crederci. L’Inter si è riportata a casa Lukaku, praticamente silurando il bosniaco che ora cerca casa. Il Monza può anche solo pagare i 9.25 milioni di euro lordi del suo stipendio? Perché no, se può pagarli per Dybala. Dzeko non dovrebbe neanche cambiare casa: da Porta Nova, il quartiere di Milano dove abita, a Monzello sono circa 20 chilometri e se non vuole guidare è anche ben collegato con i treni. Messo accanto a Dybala formerebbe una specie di coppia d’attacco dell’Inter II o, almeno, Inter wannabe. Di Dzeko ci ricordiamo tutti la seconda parte della stagione, quella in cui sembrava il fantasma di sé stesso, ma c’era stata anche una prima parte in cui era stato anche più incisivo del solito sotto porta: ecco, quel Dzeko svolterebbe da solo la stagione del Monza.



Mauro Icardi

Come fosse normale, il nome di Mauro Icardi è uno dei più caldi per il ruolo di centravanti del Monza. L’argentino è prigioniero nella torre dorata del PSG e Berlusconi e Galliani svolgerebbero il ruolo di principe azzurro pronto a battersi contro il drago Al-Khelaifi. A Monza Icardi potrebbe ripulire la sua coscienza, mettere a tacere tutti quelli che ne hanno criticato le scelte di carriera o di vita solo dettate dai soldi o dal glamour. Per quanto possa essere fuori forma o lontano dalla fame di gol che lo rendeva una biscia in area di rigore, Mauro Icardi è un centravanti forte e al Monza ne serve uno. Per una neopromossa riuscire a sfruttare le occasioni è fondamentale, perché non ne arriveranno tantissime. Avere un centravanti sciupone rischia di rovinare tutto e Icardi può essere tutto, ma non un centravanti impreciso.

Le contingenze del mercato, però, sono ben diverse e più complicate di una favola: davvero c’è spazio per far incontrare i bisogni di Icardi con le possibilità del Monza? Non c’è nessuna squadra in mezzo tra PSG e Monza? Comunque andrà, la credibilità di questa voce certifica anche lo status di Galliani come mago del mercato, una persona che può far accadere cose che non dovrebbero accadere. Lo stesso dirigente, parlando dei rumor intorno a questa operazione, ha raccontato che una volta Laporta gli disse: «Le notizie del mercato non smentirle, lasciale andare…». (A questo punto vi lasciamo immaginare il Monza con Dybala dietro a Icardi e Dzeko, o Icardi e Belotti, perché in fin dei conti immaginare non costa niente, lasciamoci andare…).

Edinson Cavani

Notizia dell’ultima ora, al carro dei possibili centravanti del Monza si è aggiunto anche Edinson Cavani e l’idea non sembra così cattiva o impossibile. A gennaio l’uruguagio era stato vicinissimo al Corinthians, ma non era stato convinto dalla destinazione. Oggi è svincolato e Monza gli permetterebbe di restare in Europa per prepararsi ai Mondiali in un campionato competitivo e con la possibilità di giocare. Cavani è uno di quei calciatori che ha bisogno di giocare, spremere le ultime energie rimaste correndo lungo tutto il fronte offensivo, portando la croce della salvezza del Monza. L’ultima stagione è stata povera di soddisfazioni per lui, ma è dovuto anche all’improvviso arrivo di Cristiano Ronaldo, che gli ha tolto minuti in campo e spazio in area di rigore. La stagione precedente Cavani aveva segnato 17 gol senza essere titolare. È difficile credere che non abbia più nulla da dare al calcio, al nostro campionato che ha lasciato esattamente 10 anni fa perché diventato troppo forte. Certo, la visione romantica del futuro di Cavani è a Napoli come vice Osimhen, ma forse il Monza è una dimensione più adatta a lui. Centravanti nel 3-5-2, una seconda punta con cui associarsi o scambiarsi di posizione, scommettereste contro una sua stagione da 15 gol?

Luis Suárez

Ok, prendete il discorso fatto qui sopra per Cavani e ripetetelo per Luis Suarez. Anche lui alla ricerca di una squadra per prepararsi al Mondiale con l’Uruguay, anche lui ha chiuso le porte al Sud America (doveva andare al River Plate, ma l’esclusione dalla Copa Libertadores gli ha fatto cambiare idea), anche lui reduce da una stagione un po’ così (in cui comunque ha segnato 13 gol). Se stava andando al River, perché non al Monza? Al contrario di Cavani, Suarez sarebbe un centravanti da ultimi metri, avendo ormai perso la brillantezza che gli permetteva di essere un’ira di Dio ovunque ricevesse palla. Suarez è uno dei giocatori più forti della sua generazione, un attaccante per cui dovremmo pagare tutti qualcosa per vederlo nel nostro campionato, anche ora che lontano dal prime. Tra l’altro due estati fa, se ricordate, ha imparato qualche parola d’italiano, e non avrebbe molti problemi ad adattarsi alla vita monzese.

Zlatan Ibrahimovic

Ibrahimovic è in un limbo strano da decifrare: è ancora il leader tecnico della squadra che ha appena vinto lo scudetto oppure è già andato oltre la sua carriera da calciatore? Se non bastasse questa domanda a renderlo già il giocatore ideale di Galliani, Ibrahimovic è in una zona grigia anche da un punto di vista contrattuale. Si parla molto del rinnovo del suo contratto scaduto il 30 giugno, ma al momento non è ancora ufficiale, e soprattutto non è chiaro cosa vuole fare lui, cosa si aspetta da questa stagione, se un ruolo da padre spirituale oppure di giocare il più possibile. Su tutta questa grande incertezza potrebbe come non potrebbe allungarsi un’ombra da condor per un’operazione che rappresenterebbe lo smacco simbolico definitivo che immaginiamo Berlusconi sogni da quando è uscito dal club rossonero. The last dance, ma con Ibrahimovic al Monza: non sarebbe il migliore dei finali possibili?

Diego Costa

Ecco, se il Monza dovesse prendere Diego Costa, per carità, però sarebbe il segno che le cose non vanno così bene come ci hanno fatto pensare. Se tutti i nomi in questa lista sarebbero o un sicuro miglioramento o, almeno, una scommessa sensata, l’ultima stagione buona del brasiliano è la 2016/17, praticamente una vita fa in termini calcistici. Sono anni che Diego Costa viene infilato in possibili trattative di mercato di squadre italiane alla disperata ricerca di un centravanti, ma alla fine nessuno si è dimostrato così disperato. Se proprio dobbiamo trovare un motivo, c’è l’aspetto folkloristico: Diego Costa è uno di quei calciatori sanguigni, che creano un forte legame con la squadra, che amano fare a botte – metaforiche e letterali – con i difensori avversari. Un centravanti divisivo che porterebbe il terrore in Serie A, forse non quello che più serve al nostro campionato, ma insomma: bene o male purché se ne parli.